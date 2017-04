Réagissez

Dergana : Les habitants attendent l’éradication du marché informel

Le marché informel de fruits et légumes de Dergana, dans la commune de Bordj El Kiffan, continue à résister à toutes les tentatives visant à l’éradiquer. Ce marché, installé dans les venelles et artères des cités, pénalise les habitants, qui subissent une multitude de désagréments. En plus des amas d’ordures laissés sur place en fin de journée par les marchands, les habitants sont obligés de supporter les injures et autres insanités qui fusent du marché. La situation est devenue insupportable.

Même les accès aux cages d’escalier sont obstrués par les étals de fortune. Souvent, pour faire sortir un malade, il faut demander l’autorisation à ces marchands. Les allées entre les immeubles sont également obstruées. «Les piétons et les habitants des bâtiments éprouvent des difficultés pour rejoindre leur maison», confie un habitant. Et d’ajouter : «Nous lançons un appel aux pouvoirs publics afin qu’ils procèdent à l’éradication de ce marché.»

- Cité Souachet : Absence d’équipements publics

Les cités nouvellement réalisées dans la capitale et qui ont accueilli des milliers de nouveaux habitants doivent être dotées de toutes les commodités qui répondent aux besoins des nouveaux résidants, telles que les centres de santé, les antennes administratives, les centres culturels, les maisons de jeunes, etc. A Souachet, dans l’est de la capitale, des centaines de familles ont été relogées dans une cité flambant neuve. Hormis une école primaire et un CEM, la cité n’a été dotée d’aucune autre commodité.

Les jeunes y sont livrés à eux-mêmes. «Rien n’a été prévu pour les jeunes de la cité. Il n’y a même pas de connexion internet. Concernant les salles de sport ou les maisons de jeunes, elles sont inexistantes. Dans quelques années, la cité deviendra un lieu où séviront tous les maux. C’est vrai que l’Etat algérien a fait des progrès en matière d’éradication de l’habitat précaire, mais en parallèle, il faut faire suivre ce progrès par d’autres accompagnements à même d’améliorer la qualité de vie des habitants», suggère un nouvel habitant de la cité.