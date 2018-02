24 heures :

Réagissez

Station urbaine à Qahouet Chergui : Le commerce informel est la cause de l’anarchie

Après quelques mois de l’opération d’éradication des commerces informels au niveau de la station de transport urbain de Qahouet Chergui, les vendeurs à la sauvette ont repris leurs habitudes en installant leurs étals de fortune dans les entrailles même de la station. Cette situation illustre l’absence de suivi qui aura le mérite d’endiguer définitivement le phénomène. Ces étals de fortune gênent non seulement les bus dans leurs manœuvres, mais également les piétons, qui, en sortant du tramway, peinent à se frayer un chemin entre les étals, pour rejoindre la station de bus.

«Les pouvoirs publics ont réalisé une station de bus avec toutes les commodités, qui plus est mitoyenne avec la station du tramway. Mais les marchands informels et autres vendeurs à la sauvette créent une indescriptible anarchie. Les services de sécurité sont appelés à faire le travail qui est le leur pour imposer l’ordre», confie un chauffeur de bus. A quelques encablures de la station, plus précisément à la cité Cosider, les commerçants informels ont repris également leurs activités, au grand dam des habitants de la cité, qui subissent une multitude de désagréments. D’après un responsable de l’APC de Bordj El Bahri, la municipalité a prévu d’intégrer tous ces marchands dans le cadre du commerce légal. En attendant cette solution de rechange, les commerçants informels continuent de faire la pluie et le beau temps.

Eradication des antennes paraboliques : des problèmes techniques dans les installations communes

Le projet d’éradication des assiettes paraboliques dans les quartiers du centre d’Alger peine à être mis en application. Lancé il y a quelques années en grande pompe par les services de la wilaya, ce projet a échoué. Les immeubles ayant déjà bénéficié d’équipements de réception ont fini par les abandonner. Dans de nombreux immeubles, l’on assiste au retour des paraboles. Ce qui n’a pas manqué d’accentuer l’anarchie et le visage lugubre des façades situées particulièrement sur les artères principales. Quelques temps après que les résidents ont effectué les premiers branchements, des problèmes sont survenus sur le réseau, ce qui a poussé nombre d’entre eux à revenir aux assiettes individuelles.