Est de la capitale : Absence de nouvelles routes

La partie est du littoral n’est dotée que d’une seule route et d’un seul pont qui se trouve au lieudit Quahouet Chergui. De Bordj El Kiffan à Alger-plage, les automobilistes doivent emprunter tous le même axe routier, en l’occurrence la RN 24, hormis celle-ci aucune autre route n’a été construite sur le littoral. Les habitants de toutes les localités qui se trouvent sur le littoral sont contraints de l’emprunter. L’oued El Hamiz, qui traverse tout le bassin pour aboutir à Coco-plage, n’est traversé que par un seul pont, qui permet la jonction entre la commune de Bordj El Kiffan et celle de Bordj El Bahri. D’après les anciens habitants, il y avait une autre route carrossable.

Cette dernière longe le littoral de Bordj El Kiffan et aboutit à Alger- plage. Toute cette partie a été envahie par les constructions, qui, à certains endroits, se rapprochent tellement de la mer qu’il ne reste que quelques mètres entres ces dernières et les berges. Il est vrai que des routes ont été réalisées, notamment entre Souachet et Dergana, entre Rouiba et Souachet, mais aucune n’a été réalisée aux abords du littoral.

En tout état de cause, il faudrait que les pouvoirs publics apportent des solutions concrètes pour désengorger cette partie de la capitale, d’autant plus que de nouvelles cités d’habitation ont été réalisées à Bordj El Bahri, à Heuraoua et à Quahouert Chergui, d’autres cités sont en cours de réalisation à Dergana, à Aïn Kahla et à Braïdia.

- Cité AADL de Bab Ezzouar : Manque d’entretien et dégradation

Plusieurs cités AADL de la capitale connaissent une dégradation du cadre de vie pénalisant pour les locataires. L’entretien étant pratiquement absent, les espaces communs, tels que les cages d’escalier et les halls d’entrée, sont devenus des espaces insalubres. A la cité AADL 1 de Bab Ezzouar, les habitants se plaignent d’une multitude de problèmes, «au fil des ans les agents de l’AADL se sont complètement désengagés. Nous sommes réduits à nous occuper nous- mêmes des différentes réparations et à effectuer toutes les tâches d’entretien», confient les résidents.