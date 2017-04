Réagissez

Cité belle vue à AÏn Benian : Des ascenseurs en panne depuis deux mois



Les habitants de la cité AADL composée de plusieurs blocs à Aïn Benian ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, cela va bientôt faire deux mois que plusieurs ascenseurs de la cité sont en panne, sans que cela ne fasse réagir les services concernés pour les remettre en marche, malgré les nombreuses réclamations des résidants. Ces pannes répétitives causent d’énormes désagréments aux habitants, surtout aux personnes âgées qui habitent les étages supérieurs. D’ailleurs, certaines d’entre ces dernières ne peuvent même plus se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Les résidants de la cité lancent un appel aux services de l’AADL chargés de l’entretien et de la réparation des ascenseurs afin qu’ils interviennent pour mettre un terme à leur calvaire.

Nouvelles cités à Douar BenZiane : Manque de transport et de structures éducatives

Certaines localités de la capitale sont dépourvues de structures de jeunesse, telles que les maisons de jeunes, les centres culturels où encore les salles dites polyvalentes. A Souachet, Benzerga ou encore à Harraga, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Aucun établissement dédié aux activités de loisirs éducatifs n’a été construit dans ces localités semi-rurales, et ce, en dépit des multiples opérations de relogement qui ont été menées par la wilaya. «Les pouvoirs publics ont construit dans notre localité une cité tentaculaire, qui n’a été dotée d’aucune structure de loisirs éducatifs», déplorent des jeunes de la nouvelle cité de Douar Benziane. «Notre localité compte nombre de quartiers et de lotissements qui s’étendent sur une grande superficie, d’où la nécessité de revoir les plans de développement urbain. Il est impératif de doter ces nouveaux quartiers et lotissements d’établissements pour la prise en charge de la tranche juvénile», suggère-t-on.