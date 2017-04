Réagissez

Forêt de Bousaqloul à l’est de la capitale : Dégradation des équipements et insalubrité

Des bois et des forêts se trouvant à l’est de la capitale ont été aménagés par la direction des forêts, notamment la forêt de Ben Mered dans la commune de Bordj El Kiffan, et celle de Bousaqloul qui se trouve dans la commune de Aïn Taya. Les habitants de cette partie de la capitale ont accueilli favorablement ces travaux qui ont donné aux forêts des attributs de villégiature et de loisir. Cependant, ces dépenses n’ont servi à rien, puisqu’au fil du temps, la dégradation a atteint les équipements de puériculture qui ont été installés, et les aménagements réalisés subissent continuellement des actes de vandalisme. Cette situation prévaut particulièrement dans la forêt de Bousaqloul, où l’absence de gardien et d’agents d’entretien a transformé la forêt en une gigantesque décharge. Les visiteurs sont exacerbés par les odeurs nauséabondes qui se dégagent des buissons et des poubelles qui sont remplies jusqu’au débordement. Les détritus jonchent les allées du bois lui conférant des allures de dépotoir. L’absence d’agents d’entretien a altéré l’endroit, pour lequel les pouvoirs publics ont déboursé des sommes colossales. D’après les

riverains, la forêt se transforme durant la nuit en un lieu de dépravation, où à l’abri des regards, des délinquants y consomment de la drogue et des boissons alcoolisées.



Commune de Rouiba : une station de bus insalubre

A Rouiba, la station de transport urbain, se trouvant sur l’artère principale de la ville, est dépourvue d’aménagement. Outre ce problème, elle est exiguë. Seul un bus peut se parquer devant le quai. Les bus qui viennent derrière doivent attendre leur tour pour accéder au quai. «Cette station n’offre aucune commodité. Hormis les abribus qui sont d’ailleurs vétustes, la station manque de tout, y compris de toilettes publiques», confie un usager. Signalons que l’insalubrité qui règne dans cette station est déconcertante. Les abribus servent d’urinoirs pour les marginaux, «l’odeur qui en émanent est insupportable. Où sont les agents chargés du nettoyage ?» s’interrogent des usagers.

Il arrive souvent qu’une file de bus se forme à l’intérieur de la station et déborde sur la route nationale, créant de surcroît des embouteillages. Les bus, qui desservent les localités de Hammadi, d’Ouled Haddaj et de Houch El Makhfi, ont été parqués à la sortie de la station. Aucun aménagement n’a été prévu dans cet endroit. D’ailleurs, il arrive souvent que ces bus entravent la circulation routière en obstruant le passage aux véhicules qui veulent se rendre à l’hôpital.