- El Marsa, à l’est de la capitale : Manque de transport

La commune d’El Marsa n’est accessible que par la RN24, et par un seul accès situé au sud de la ville. Pour en sortir, il n’existe également qu’une seule issue. De ce fait, les transporteurs évitent de desservir le chef-lieu de la commune par souci de rentabilité. La ville d’El Marsa est géographiquement enclavée.

Le problème du manque de transport s’y pose donc avec acuité, et ce, pour toutes les franges et catégories sociales. Les élèves et les étudiants sont cependant les plus pénalisés par cette situation. «Nous avons transmis cette préoccupation à toutes les instances concernées, y compris aux services de sécurité et ceux chargés de la gestion du transport. Cela n’a paradoxalement pas permis de régler le problème», confie un responsable au niveau local.

Les transporteurs qui exploitent la ligne de Qahouet Chergui - Aïn Taya ont l’obligation de transiter par El Marsa, mais ils ne le font pas. Ils pénalisent ainsi toute une population qui se rabat, qui sur les taxis clandestins, qui sur la marche à pied. D’après le même responsable, «la solution réside dans la création d’une nouvelle ligne. Nous sommes en train de travailler sur cette alternative», explique-t-il.

- Commune de Sidi Moussa : Des projets réalisés dans le cadre du programme municipal

Entre autres travaux lancés par l’APC de Sidi Moussa, afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens, il y a ceux ayant trait aux travaux publics. «Il est question dans le cadre du programme d’actions de l’APC, notamment dans son volet consacré aux travaux publics, de réhabiliter la déviation au niveau du centre- ville, projet qui a été réalisé en temps opportun. Dans le domaine de la voirie, l’APC a lancé des travaux couvrant la distance entre la RN61 et la localité de Haroua.

D’autres travaux de voirie ont été également engagés à Raïs, il s’agit de la dernière tranche qui concerne les ruelles n° 9 et 8. Dans le domaine de l’hydraulique, les travaux de deux réseaux d’assainissement ont été totalement terminés ; ces deux réseaux drainent environ 200 foyers. En matière d’AEP, la municipalité a réalisé un réseau qui desserve également 200 foyers. L’éclairage public a été renforcé en réalisant un réseau de 117 points lumineux à Bouguerra 2 et tout le long du chemin vicinal reliant le CW14 au 115», soutient-il.