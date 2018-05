Réagissez

Quartier El Qaïda : chaussée dégradée

La non-remise en état de la chaussée après des travaux persiste et n’épargne aucun endroit. A Bordj El Bahri, dans le quartier El Qaïda, des ouvriers d’un chantier de réalisation de logements dans le cadre de la formule LPP ont creusé une tranchée tout au long d’une route à double sens. A la fin des travaux, la route a été laissée telle quelle. Hormis une couche de tout-venant, aucun revêtement n’a été étalé sur la tranchée. En plus des ralentisseurs qui ponctuent toute la route, les automobilistes doivent franchir l’excavation laissée par les travaux de raccordement. Signalons que la non-remise en état de la chaussée après des interventions liées aux travaux de raccordement aux différents réseaux, est devenue une pratique courante. A Rassauta, dans la commune de Bordj El Kiffan, l’artère principale qui scinde le lotissement en deux subit continuellement ce genre de dommage, particulièrement de la part de particuliers, qui, après avoir creusé des tranchées, ne remettent pas la chaus-sée dans son état initial.

Qahouet Chergui, à l’est de la capitale : Travaux de réfection des trottoirs entravés

Les marchands informels à Qahouet Chergui gênent par leurs étals l’exécution des travaux de réfection des trottoirs. Les ouvriers qui arrivent le matin sur le chantier doivent se frayer un chemin entre les étals pour déposer leurs outils. Pis encore, ils doivent continuellement demander aux marchands de leur céder un peu d’espace pour pouvoir poser les carreaux. «Les marchands doivent être complètement délogés pour permettre aux travaux de progresser. Sinon le chantier va faire du surplace», confie un propriétaire de commerce. A Qahouet Chergui, l’anarchie et le désordre font partie de la vie des habitants.

Ce lieu, traversé par une route nationale, en l’occurrence la RN24 et un chemin de wilaya faisant jonction avec l’autoroute de l’Est, est sous l’emprise de toutes sortes de désagréments et de décrépitudes. Le désordre qui y règne fait de Qahouet Chergui un lieu malfamé, où l’absence de sécurité, le commerce informel, la pollution et les embouteillages sont des éléments indissociables de la localité.