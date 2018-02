Réagissez

- Alimentation en eau potable : Suspension de l’alimentation dans neuf communes les 12 et 13 février

L’alimentation en eau potable sera suspendue dans neuf (9) communes de la wilaya d’Alger, du lundi 12 février à 4h au mardi 13 février à 16h pour raison de travaux, a indiqué la Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya d’Alger (Seaal) dans un communiqué. Les neuf communes concernées sont : Chéraga, Dély Ibrahim, Beni Messous, Bouzaréah, Birkhadem, Ben Aknoun (RN36), Bologhine (localité de Zghara), Raïs Hamidou (quartier Sidi Lekbir) et Gué de Constantine (zone de Aïn Naâdja).

Le rétablissement de la distribution se fera progressivement durant la nuit du mardi 13 février et redeviendra normal durant la journée du mercredi 14 février 2018. La suspension de l’alimentation en eau potable permettra de réaliser des travaux de maintenance préventive à Garidi et Gué de Constantine.

Ces travaux effectués sur les systèmes de production et de transfert d’eau potable, s’inscrivent dans le cadre du dispositif H/24 afin de garantir la stabilité et la continuité du service durant la saison estivale dans les communes de l’ouest d’Alger. Un dispositif de citernage sera mis en place par la société afin d’alimenter, en priorité, les établissements publics et hospitaliers. Pour toute information, la Seaal met à la disposition de ses clients le numéro de son centre d’appel téléphonique (1594), opérationnel 24h/24.

- Alger-Centre : Encore une coupure d’eau au Debussy

Les coupures intempestives de l’alimentation en eau potable continuent d’importuner les habitants de certains quartiers de la commune d’Alger-Centre. La dernière en date a eu lieu dans la nuit d’avant-hier. Les services de Seaal n’ont pas pris la peine d’aviser les habitants.

Pourtant, bizarrement, ces coupures récurrentes interviennent à une heure fixe, soit à partir de 20 heures pour que l’alimentation ne soit rétablie qu’à une heure très tardive de la nuit.

Les habitants, qui se disent compréhensifs de l’impératif des travaux à effectuer demandent à ce qu’ils en soient informés à l’avance. Sinon, ils estiment nécessaire que des travaux de consolidation du réseau soient effectués une bonne fois pour toutes afin d’éviter aux résidents ce genre de désagréments.