- Cité des 1046 Logements (Douéra) : Dégradation et absence d’entretien

Une multitude de problèmes altèrent le cadre de vie des locataires de la cité des 1046 Logements AADL de Douéra. «Nous attirons l’attention des responsables de l’AADL sur l’état de dégradation de notre cité et sur la nécessité et l’urgence d’une prise en charge», disent les résidants. «Nous nous acquittons régulièrement des charges locatives, y compris celles ayant trait à l’entretien des immeubles de la cité et de leurs dépendances.

Néanmoins, les services de l’AADL n’ont pris aucune mesure pour répondre à ces réclamations qui sont pourtant de leur ressort», ajoutent-ils. Les locataires de la cité déplorent, entre autres, l’absence d’éclairage public dans les espaces attenants à la cité et les pannes répétées des ascenseurs, qui ne fonctionnent que rarement. Par ailleurs, et d’après les locataires, la dégradation de la cité est due en grande partie à l’absence d’agents d’entretien. Cette situation s’est répercutée négativement sur leur cadre de vie, qui s’altère de jour en jour.

- Commune d’Ouled Chebel (Birtouta) : Absence de structures sportives à Chetaïbia

En dépit des opérations de relogement, qui ont multiplié le nombre d’habitants à Ouled Chebel, les jeunes de cette commune ne bénéficient quasiment d’aucune prise en charge dans le domaine du sport et des activités de loisirs éducatifs. Cette situation prévaut particulièrement au niveau de la cité Chetaïbia, nouvellement réalisée. «Notre cité est dépourvue de structures sportives, telles que les stades et les salles de sport. Pour faire du sport, nous sommes obligés de nous déplacer dans les autres communes», déplorent des jeunes.

«Nous avons été recasés dans cette cité qui manque de commodités. Nous demandons des responsables de la commune la prise en charge de ce volet, d’autant plus que le nombre de jeunes à Ouled Chebel est important», poursuit-il. Signalons qu’à Ouled Chebel, il existe une maison de jeunes qui dépend de la direction de la jeunesse et des sports, mais elle ne peut, à elle seule, répondre à toute la demande. Cette dernière se trouve au chef-lieu de la commune, c’est-à-dire à plusieurs kilomètres de la cité Chetaïbia. «La maison de jeunes, qui se trouve à Ouled Chebel, est une petite salle qui ne dispose d’aucun moyen», confie un jeune de la cité.