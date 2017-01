Réagissez

Actel de Bab El Oued : prise en charge défaillante

Décidément, les usagers du téléphone fixe de Bab El Oued souffrent le martyre pour voir leurs problèmes liés au dérangement de leur ligne réglés par les services techniques d’Algérie Télécom. Ainsi, nombre d’abonnés au téléphone fixe font face, depuis plusieurs mois, à une prise en charge défaillante.

Ces derniers se trouvent pénalisés et ne comprennent pas les raisons des lenteurs des agents techniques chargés des opérations de dépannage, dépassant parfois un mois, parfois plus, avant de voir leur demande satisfaite. «J’ai signalé, à maintes reprises, au niveau de l’Actel de Bab El Oued, le dérangement de ma ligne, et depuis près d’un mois, j’attends toujours l’intervention des services techniques concernés», dira, outré, un abonné qui tient à souligner que «l’option de sa connexion à internet dépend de la ligne fixe ». Un agent technique explique que le retard d’intervention est motivé par un manque criant de personnel qualifié. Par ailleurs, il y a lieu de relever que nombre de niches souterraines ne sont pas couvertes, laissant pénétrer l’eau de pluie, d’où l’altération de la qualité du signal. Les rongeurs s’attaquent également aux câbles, à l’image de la rue Omar Benaïssa, n° 60, où les dalles de protection sont inexistantes. Dernièrement, une dame a été happée par une niche sans couvercle approprié, ont tenu à affirmer des riverains.



AADL de Zéralda : Coupures d’eau

Les habitants de la cité AADL de Zéralda souffrent depuis des mois de coupures d’eau. Si ce problème est maintenant réglé à travers de nombreuses cités de la capitale, celui de Zéralda persiste toujours et les locataires en souffrent. Le jeune Farouk affirme que l’eau a été déjà coupée il y a quelques mois, mais était disponible de 8h jusqu’à 17h, «mais depuis quelque temps, l’eau ne coule dans nos robinets qu’ un jour sur 3. Ce n’est pas normal qu’on subisse ce genre de désagrément», affirme-t-il. Selon notre interlocuteur, bon nombre d’habitants se sont déplacés à la Seaal de Zéralda pour exprimer leur mécontentement, mais jusqu’à présent rien n’a été réglé.