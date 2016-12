Réagissez

- Protection civile : Journées portes ouvertes

La Protection civile de la wilaya d’Alger organise le samedi 10 décembre une journée portes ouvertes à l’unité Mokhtar Zerhouni à partir de 13h, dans le but d’initier les nombreux citoyens désirant s’instruire, aux premiers gestes à effectuer pour encadrer un malade avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Le lieutenant Ben Khelfallah, chargé de la communication, a également expliqué au cours d’une rencontre, que divers ateliers seront proposés au profit du citoyen.

«Nous allons accentuer notre travail sur quelques points cruciaux», dit-il. Les ateliers qui seront proposés sont les suivants : Protection de la victime et comment alerter les secours; comment examiner une victime ; la réanimation cardio-pulmonaire ; la mise en position latérale de sécurité ; et pour finir, comment arrêter une hémorragie. Egalement, le nouveau numéro de téléphone 023.90.90.14 fera sont entrée, en plus des deux autres déjà en service.

- La Cité belle vue (El Harrach) : Manque d’hygiène

Les habitants du quartier Belle Vue, dans la commune d’El Harrach, déplorent l’absence d’hygiène dans leur localité. «Les agents de l’APC balayent certaines rues, particulièrement celles qui se trouvent sur l’axe de la mosquée. Les rues et ruelles qui se trouvent à l’intérieur sont court-circuitées. Les détritus et les feuilles des arbres ponctuent tous les espaces», disent-ils. Les habitants lancent un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce problème.

Signalons que l’APC d’El Harrach a acquis ces dernières années du matériel neuf pour la collecte des déchets ménagers. Outre le manque d’hygiène, les arbres du quartier ne sont pas taillés à temps. Cette situation déplorable oblige les habitants à effectuer ce genre de travaux eux-mêmes, or il s’agit d’une tâche qui incombe à l’APC.