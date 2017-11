24 heures :

Réagissez

Commune de Tassala El Merdja : Réfection du revêtement en bitume des routes

Des travaux de revêtement ont été réalisés à Tassala El Merdja, notamment au chef-lieu et dans les agglomérations principales que compte la commune. Les travaux ont concerné la RN36, la RN67 et la RN1. En plus du revêtement en bitume, les travaux ont concerné également les trottoirs, qui ont été refaits sur plusieurs centaines de mètres. La localité de Sidi Abed, l’une des trois plus importantes de la commune, a bénéficié également de travaux de revêtement et de mise à niveau des trottoirs. Une enveloppe de 11 milliards de centimes a été dégagée pour prendre en charge les routes. Le centre Reguieg a aussi été concerné par ces opérations de revêtement en bitume et de remise en l’état des trottoirs. Il en est de même pour le centre Kerrar. Les opérations lancées ne se sont pas limitées aux seuls travaux de bitumage, ils ont touché par ailleurs le réseau d’éclairage public dans la majorité des axes routiers.

Commune de Bab Ezzouar : Aménagement d’aires de jeu

A Bab Ezzouar, plusieurs cités et lotissements d’habitation ont bénéficié d’équipements de puériculture. «Une cinquantaine d’endroits ont être équipés en toboggans et autres équipements de puériculture», confie un responsable de l’APC de Bab Ezzouar. Et d’ajouter : «Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’APC visant à offrir plus de commodités pour les habitants, notamment pour la frange juvénile.» Les habitants de Bab Ezzouar, ceux des cités en particulier, ont salué cette initiative. «C’est une bonne chose, d’autant plus que nos cités manquent cruellement de ce genre d’équipements. Nos enfants n’ont pas où jouer. Hormis les terrains vagues, aucun aménagement ne leur a été consacré», soutient un père de famille. Et de poursuivre : «Il est du devoir des parents de faire en sorte que leurs enfants prennent soin de ces équipements, car la dégradation de ces toboggans signifie qu’ils en seront encore une fois privés, et cette fois-ci pour très longtemps.»