24 heures :

Agences commerciales de la SDA : Changement des horaires d’ouverture

La Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA) va opérer un changement dans les horaires d’ouverture de ses agences commerciales, et ce, à partir d’aujourd’hui, a indiqué, mardi, un communiqué de la société. Ainsi, la SDA a précisé que ses agences commerciales ouvriront du samedi au mercredi de 8h à 16h30. Pour ce qui est du jeudi (espaces caisses, accueil et conseil), les horaires d’ouverture seront de 8h00 à 12h00, a ajouté la même source. A cet effet, la SDA a mis à disposition de sa clientèle le numéro de son centre d’appel, qui est le 3303, pour de plus amples informations.

140 logements promotionnels à Bir Mourad Raïs : Reprise des travaux du projet de réalisation

Les travaux du projet de réalisation de 140 logements promotionnels au niveau de la rue des Frères Bouadou, à Bir Mourad Raïs, suspendus en raison de l’infiltration des eaux usées provenant de la cité voisine, ont repris mardi, a-t-on constaté.

Le chargé de l’urbanisme et de l’environnement à l’APC d’El Madania, Malek Boughadou, a précisé mardi dans une déclaration à l’APS que l’infiltration des eaux usées provenant de la cité attenante au chantier a entraîné l’arrêt des travaux du projet de réalisation de 140 logements promotionnels haut standing. Le responsable a assuré qu’il n’y avait aucun risque d’effondrement ou de glissement de terrain sur le site du projet appartenant à un promoteur privé, précisant que les services du contrôle technique ont procédé à des analyses du sol. Il a en outre affirmé que l’entrepreneur était en règle.

Localité de Benzerga : Raccordement illicite au réseau d’AEP

Les habitants de la localité de Benzerga, à l’est de la capitale, ont raccordé leurs habitations au réseau d’AEP grâce à un propriétaire d’engin excavateur, qui, sans être autorisé par la Seaal, a pris l’initiative de creuser une tranchée de plusieurs centaines de mètres et d’installer une canalisation principale.

Le propriétaire de l’excavatrice a demandé par la suite aux habitants du quartier 6000 Da par branchement. Privés d’eau potable depuis une vingtaine d’années, les habitants se sont vu contraints d’effectuer le raccordement. «Nous sommes obligés de raccorder nos maisons au réseau d’eau potable de cette manière, sinon nous sommes appelés à attendre encore 20 ans»,

disent-ils.