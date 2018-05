Réagissez

- Lot Abane Ramdane (Dar El Beïda) : Absence de bureau de poste

A Dar El Beïda, un lotissement tentaculaire portant le nom de Abane Ramdane est dépourvu de bureau de poste. Les habitants sont contraints de se déplacer dans les communes limitrophes, notamment à Hammadi, Rouiba, Réghaïa, et même à Aïn Taya. «Pour la moindre opération, nous sommes obligés de nous rendre, dans la plupart des cas, à Hammadi, sinon à Rouiba», confie un habitant du lotissement.

«Nous lançons un appel aux pouvoirs publics afin qu’ils règlent notre problème. Nous avons besoin d’un bureau de poste où les habitants du lotissement peuvent effectuer des retraits d’argent», poursuit-il. Signalons que ce lotissement d’habitation se trouve à cheval entre la commune de Dar El Beïda et celle de Hammadi.

«Nous dépendons de Dar El Beïda, mais nous sommes beaucoup plus proches de Hammadi. Notre quartier est enclavé et nous manquons d’équipements publics. Il n’y a aucune commodité. Il faut que les pouvoirs publics se penchent sur nos problèmes, notre quartier doit avoir un centre de santé, une maison de jeunes, une antenne pour le paiement des factures d’électricité et de téléphone, c’est la moindre des choses», conclut-il.

- Lotissement Sidi Dris : Des manques qu’il faut combler

Les habitants du lotissement Sidi Dris, dans la commune de Bordj El Kiffan, déplorent l’absence d’éclairage public dans leur quartier. «L’éclairage est inexistant dans les venelles et artères du lotissement. Il règne une atmosphère d’insécurité totale», confie un habitant. Quant aux routes, elles sont impraticables.

Mis à part la route nationale, qui a été goudronnée, le bitume n’a été refait sur aucune route secondaire. Les habitants déplorent également le manque d’espaces verts et d’aires de jeux pour leurs enfants. «Dans notre quartier, il n’y a pas de place pour les aires de jeux ou les stades de proximité. Toutes les assiettes foncières ont été utilisées pour la construction d’habitations», assurent-ils.

«L’APC de Bordj EL Kiffan, dont dépend notre quartier, s’est limitée à refaire le revêtement de quelques artères principales, les ruelles et venelles qui se trouvent dans les quartiers et lotissements d’habitation ont été négligées», ajoutent-ils. Cette situation prévaut également au niveau des lotissements Ben Redouane et Ben Zerga. Les habitants de ces quartiers réclament leur part du développement local.