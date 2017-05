Réagissez

Commune de Saoula : Aires de jeu et terrains de proximité

Deux aires de jeu ont été réalisées au niveau de la cité des 310 Logements dans la commune de Saoula. Ces nouvelles structures permettront, d’après un élu de l’ APC de soustraire les jeunes de la localité à la rue. En plus de ces deux aires de jeu, deux terrains de proximité ont été également réalisés près du stade communal. «Ces nouvelles réalisations entrent dans le cadre du programme de la municipalité devant prendre en charge la jeunesse locale dans le domaine du sport et des loisirs éducatifs», souligne-t-il. Rappelons que la commune de Saoula est une commune à forte densité démographique. De quelques milliers d’habitants, la localité est passée à plus de 80 000 âmes, en l’espace de quelques années seulement. Plusieurs cités d’habitation ont vu le jour. Cependant, ces réalisations n’ont pas été suivies par la construction d’équipements publics devant améliorer la qualité de vie des habitants.

Sidi M’hamed à Bab Ezzouar : Le quartier dépourvu d’aménagements

Les habitants du quartier Sidi M’hamed, dans la commune de Bab Ezzouar, déplorent le manque de commodités dans le quartier. Ce dernier est dépourvu d’aménagements devant répondre aux attentes des résidants, tels que les aires de jeu et les espaces verts. Outre ce problème, le manque d’hygiène et l’insalubrité dans ce quartier sont devenus des phénomènes permanents. «Les balayeurs de l’APC ne viennent que rarement, ce qui nous oblige à nettoyer par nous-mêmes la chaussé», confient-ils. Outre ce problème, le quartier est dépourvu dans certaines de ses fractions d’éclairage public. «L’éclairage public n’est pas généralisé. Certains endroits en sont dépourvus. Nous lançons un appel aux responsables locaux afin qu’ils règlent ces problèmes. Par ailleurs, notre quartier foisonne de ralentisseurs qui ne répondent pas aux normes. Ils sont abrupts et escarpés. Les voitures qui passent par ces dos-d’âne peinent à les franchir. Il faut que les autorités locales prennent en charge ce problème en remplaçant ces ralentisseurs par d’autres qui répondent aux normes», concluent-ils.