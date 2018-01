Réagissez

- Transport urbain : Les taxis pratiquent toujours le jumelage

En dépit de l’augmentation conséquente des tarifs (40%), les taxis équipés d’un compteur continuent de pratiquer le jumelage en toute impunité. Sur Alger, les taxis qui ne pratiquent pas le jumelage sont inexistants, c’est dire que le phénomène est général. «A partir du moment où les tarifs ont été revus à la hausse, ce genre de pratique doit être sévèrement sanctionnée», suggèrent des usagers.

Le comble est que le jumelage se fait de manière systématique, même lorsqu’il s’agit de prendre des familles. «Souvent les chauffeurs de taxi nous imposent de monter avec des gens que nous ne connaissons pas», affirme une cliente. Aussi, les chauffeurs de taxi sont toujours indifférents aux destinations demandées par les clients. Il ne suffit pas d’arrêter un taxi pour s’assurer de la direction qu’il va prendre. Loin de là, car les chauffeurs sont téléguidés tels des automates, ils ont des destinations prédéfinies, qu’ils ne sont pas près de changer.

- Lutte contre la criminalité : Arrestation de 172 suspects et saisie de près de 500 comprimés psychotropes

Les éléments de la sûreté de wilaya d’Alger (SWA) ont procédé récemment à Alger à l’arrestation de 172 individus impliqués dans différentes affaires, dont la possession et le trafic de drogue et de comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«Les forces de police ont effectué des descentes dans des quartiers populaires d’Alger qui se sont soldées par l’arrestation de 172 individus pour possession et trafic de drogue et de comprimés psychotropes et port d’armes prohibées», note la même source. Les descentes ont permis, également, «la saisie d’une importante quantité de kif traité, de 499 comprimés psychotropes et 46 armes blanches de différents types et volumes», a conclu le communiqué.