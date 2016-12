Réagissez

- Bir Mourad Rais : L’interdiction de stationner pose problème

L’avenue principale de la commune de Birmourad Raïs compte un nombre important de commerces. Un grand nombre de citoyens se dirigent chaque soir et jusqu’au lever du jour pour acheter des vêtements ou prendre un repas. Pour bon nombre de ces personnes, venir jusqu’à Bir Mourad Raïs, rime avec prendre son véhicule et étant donné qu’il n’y a aucun parking dans les environs, les automobilistes doivent se garer sur la route.

Pour beaucoup de ces commerçants, le plus gros du chiffre d’affaires est réalisé le soir, mais aujourd’hui ils constatent qu’une interdiction de stationner réduit leurs bénéfices. Pire encore, certains ont peur de fermer boutique. D’après les informations recueillies, le président d’APC serait venu avec un décret interdisant strictement le stationnement.

Les commerçants se défendent, en affirmant que le manque à gagner est conséquent. «Le loyer coûte pour certains d’entre nous 100 000, voire 120 000DA par mois, avec ce qui nous arrive en ce moment, on a peur de devoir mettre la clé sous la porte», dit un commerçant. D’autres restent sceptiques quant à cette interdiction, «les gens ont peur de perdre leur permis et c’est compréhensible, mais tout de même ce n’est pas une raison pour pénaliser ainsi les commerçants qui doivent se surpasser à cause de la forte concurrence qu’il y a», dit une seconde personne.

- À Baba Hassen, les Équipes De Tâcherons Sont À L’œuvre

La commune de Baba Hassen compte 4 équipes de tâcherons composées de 8 agents chacune. Ces équipes interviennent dans le tissu urbain pour accomplir des tâches d’entretien. Dans le cadre de l’opération «Blanche Algérie», l’APC de Baba Hassen a dégagé 5 équipes, qui travaillent au niveau des quartiers et lotissements de la ville.

Ces équipes assurent dans le cadre de cette opération le ramassage et le cheminement des déchets collectés vers les décharges publiques. Signalons, que des équipements pour le tri sélectif ont été installés par l’APC au niveau des quartiers de la commune. Pour l’accomplis-sement de ce travail, la municipalité a créé une décharge intermédiaire, dans un endroit qui se trouve loin des quartiers d’habitation.