Distribution de l’eau potable : Suspension de l’alimentation dans 10 communes lundi prochain

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), procédera lundi prochain à des travaux de sécurisation au niveau des stations de pompage situées à Tessala El Merdja et à Draria, ce qui engendrera une suspension de l’alimentation en eau potable dans 10 communes situées à l’ouest d’Alger :

Baba Hacene, Douéra, Khraïcia, Draria, Saoula, El Achour, Ouled Fayet, Souidania, Dély Ibrahim et Chéraga. A ce propos, la Seaal a précisé à ses clients habitant dans ces communes que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement le même jour à partir de 17h. L’entreprise informe également ses clients qu’un dispositif de citernage sera mis en place pour assurer les usages prioritaires (établissements publics et hospitaliers). pour plus d’informations, la Seaal met à la disposition de ses clients le numéro de son centre d’accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7h/7 et 24h/24.

Lutte contre la criminalité : Arrestation de deux individus et récupération de 400 millions de centimes volés

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont récupéré une somme de 400 millions de centimes volés d’un local au marché de gros de Gué de Constantine et arrêté deux mis en cause, a indiqué, vendredi, un communiqué de ce corps de sécurité. L’affaire, traitée par les services administratifs de Bir Mourad Raïs a été déclenchée suite à une plainte déposée par un commerçant, dénonçant le vol de 400 millions de centimes et d’une compteuse de billets de son local situé au marché de gros de Gué de Constantine. Une fois sur les lieux, les éléments de la police ont constaté des fissures sur le mur arrière du local et des actes de saccage au niveau du bureau des transactions commerciales, ajoute le communiqué.

Lors du visionnage par la victime des enregistrements caméras, cette dernière a réussi à voir les deux mis en cause s’introduire au magasin munis d’un marteau et sortir avec un sac en plastique et un coffre-fort. Après investigations, la brigade de la police judiciaire a arrêté les prévenus au niveau d’un parking relevant du marché de gros, avant leur transfert au siège de la police pour parachever les procédures. Lors de l’enquête, le premier mis en cause a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et indiqué l’endroit où il dissimulait la moitié de la somme, récupérée suite à un mandat de perquisition de son domicile ordonné par le procureur de la République territorialement compétent. Le deuxième mis en cause a nié toutes les accusations retenues contre lui, mais la perquisition de son domicile a permis la saisie de certains objets et des vêtements utilisés lors du méfait, précise le document. Les accusés ont été présentés par la suite devant le procureur de la République territorialement compétent.