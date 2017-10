Réagissez

- Commune de Mohammadia : Insalubrité à proximité des deux barres d’immeubles

Les espaces mitoyens avec les deux barres d’immeubles à Mohammadia sont très insalubres. Les autorités locales avaient aménagé ces espaces en y plantant du gazon. Au lieu d’en prendre soin, les résidents des immeubles jettent à partir de leur balcon toutes sortes de détritus, transformant les lieux en décharge.

- Parkings sauvages : Eradication de 20 lieux de stationnement interdit

Les parkings sauvages, qui sont aujourd’hui une source de revenu plus que confortable, sont la cible des forces de l’ordre depuis quelques mois. La lutte acharnée qui en découle a permis aux agents de la sûreté de wilaya d’éradiquer pas moins de 20 parkings sauvages entre le 26 septembre et le 3 octobre de cette année. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya, pas moins de 20 personnes ont été interpellées sur les lieux.

Le communiqué rapporte également que ces travailleurs d’un nouveau genre ont été rapidement entendus et leurs dossiers transmis aux autorités compétentes. Dans le même cadre de lutte contre les nombreux fléaux qui touchent Alger et sa population, les unités de la capitale ont réussi à traiter 769 affaires pour détention de stupéfiants et divers psychotropes.

Le communiqué rapporte aussi que 243 affaires pour port d’armes blanches prohibées sont en traitement, il en a découlé l’arrestation de 1057 personnes. Egalement, le communiqué de la DGSN précise que presque un kilogramme de résine de cannabis, 254 armes blanches prohibées, 2496 comprimés psychotropes, 3 grammes d’héroïne, 2 grammes de cocaïne, 184 barres de kif et 500 bouteilles d’alcool ont été saisis durant cette période.

Le communiqué rappelle que l’ensemble des agents de police sont disponibles H24 afin de garantir aux citoyens une sécurité optimale et une paix d’esprit totale, en précisant que le numéro vert 15-48, ainsi que le numéro de police secours, à savoir le 17, sont disponibles 24h/24.