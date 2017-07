Réagissez

- Commune de Dar El Beïda : Manque de transport à Abane Ramdane

Le tronçon de route qui mène de Hammadi au quartier Abane Ramdane dans la commune de Dar El Beïda finit son cheminement aux abords des ateliers d’Air Algérie. Les automobilistes ne peuvent pas aller au-delà de cette limite. A Abane Ramdhane, il y a une entrée et pas de sortie. Pour effectuer le moindre déplacement, les habitants font appel aux services des taxis clandestins.

En l’absence de moyens de transport habituels, ces derniers imposent aux usagers des tarifs exorbitants, «l’absence de bus nous oblige à prendre des taxis clandestins, qui imposent leurs tarifs. On est obligés de les prendre car on n’a pas le choix», confie un habitant du quartier, et d’ajouter : «Il faut créer des lignes de transport entre notre quartier est les localités avoisinantes, telles que Hammadi, Rouiba et Réghaïa».

- Coupe d’Algérie et fête nationale : 18 000 policiers seront déployés

En vue de garantir une sécurité optimale durant ce jour férié du 5 Juillet, la sûreté de wilaya d’Alger a mobilisé sur le terrain pas moins de 18 000 policiers, qui se chargeront de la sécurité au niveau du stade du 5 Juillet, qui accueille la finale de la coupe d’Algérie, qui oppose l’ES Sétif et le CR Belouizdad et également la grande parade qui débutera à la place du 1er Mai jusqu’à la place des Martyrs, en passant par la wilaya d’Alger, où se trouvent de nombreux officiels.

Le communiqué de la DGSN précise que sur les 18 000 policiers présents, il faut compter parmi des officiels, des civils, des agents de maintien de l’ordre, ainsi que des gradés qui chapeautent le plan de la journée. Nous apprenons par ailleurs que 5500 policiers sont déployés dans l’enceinte du complexe olympique dans le but de garantir une sécurité optimale et un maintien de l’ordre total avec des supporters nombreux venus de tout le territoire national.

Au niveau du stade, des policiers sont déployés afin de fluidifier la circulation tout en ayant une aide via un appui aérien, qui permet de diriger les forces là où il le faut. Le communiqué informe également que des éléments de la police se trouvent à l’intérieur du stade ainsi que des unités de déminage.