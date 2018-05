Réagissez

Sûreté de la wilaya d’Alger : Un réseau international de trafic de drogue mis hors d’état de nuire

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel international de trafic de drogue composé de 3 individus et à la saisie de 90 kg de cannabis et un montant de près de 2 milliards de centimes, a indiqué mercredi le lieutenant de police, Saoudi Selma. Menée par la brigade de lutte contre la drogue et les psychotropes relevant de la circonscription est de la sûreté d’Alger, cette opération a donné lieu au démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue composé de 3 individus au niveau de l’axe Dar El Beïda-Douéra-Bir- touta et à la saisie de 90 kg de cannabis, un montant de 1,7 milliard de centimes, 5 véhicules de luxe et un grand nombre de téléphones portables. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.

Commune de Douéra Réhabilitation des salles de cinéma

A Douéra, les travaux de réhabilitation des deux salles de cinéma vont être lancés prochainement, apprend-on auprès du P/APC, Djilali Romali. «Au départ, les travaux avaient été confiés à l’APC. Le wali d’Alger a décidé ultérieurement de les confier à la direction de la culture, et ce, pour des raisons ayant trait aux capacités de financement», confie-t-il, et de préciser : «Un bureau d’études a été désigné. Dès la fin de cette phase, les travaux seront lancés.»

Lutte contre la Cybercriminalité

Plus de 170 affaires liées à la cybercriminalité ont été enregistrées au niveau de la wilaya d’Alger depuis le début de l’année en cours. Ces affaires sont relatives à l’escroquerie via internet, la menace, l’atteinte et la violation de la vie privée des personnes, ainsi que d’autres formes de cybercriminalité, a déclaré le chef de la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger.