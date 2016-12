Réagissez

Dogue : Arrestation de 7 trafiquants

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de sept individus impliqués dans des affaires de trafic de drogue au sein d’un groupe criminel et de vente de psychotropes pour le compte d’un autre groupe criminel transfrontalier, a indiqué mercredi un communiqué de ces services. Les présumés ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent et placés sous mandat de dépôt, précise le communiqué.

La première affaire est liée au trafic de stupéfiants à travers un groupe criminel organisé, dont 4 membres ont été interpellés à Douéra, outre la saisie de 4 kg de kif traité, 47 millions de centimes, 19 armes blanches, 3 balances électroniques, deux véhicules, 16 téléphones cellulaires, un pistolet et deux talkies-walkies. La seconde affaire concerne un délit d’association de malfaiteurs spécialisés dans la vente de psychotropes au sein d’un groupe criminel organisé. Les services de sûreté de la wilaya ont arrête trois individus ayant des antécédents judiciaires à Chéraga et saisi 40 000 comprimés de psychotropes, deux voitures de tourisme et des armes blanches.



à Dergana, la Route est impraticable

La route principale reliant Dergana à la RN24 est en piteux état. La dégradation de cette voie, qui commence à partir d’une laiterie, rend les déplacements des automobilistes difficiles. Il arrive souvent que les habitants interviennent pour réparer des portions de la route. «En l’absence de travaux d’entretien, nous sommes obligés d’effectuer les réparations par nous-mêmes et à notre charge», confie un habitant de la commune. «Ce tronçon de route, qui s’étend sur environ un kilomètre, a été complètement délaissé par les autorités locales. On lance un appel aux responsables de l’APC de Bordj El Kiffan afin qu’ils interviennent pour refaire le bitume et permettre aux habitants de la localité de se déplacer dans des conditions meilleures», ajoute-t-il.