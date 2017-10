Réagissez

- Sûreté de wilaya : Saisie de drogue et d’armes blanches

Dans le cadre de la lutte contre les dangers liés à la consommation, la vente de produits stupéfiants et l’usage d’armes blanches, la sûreté de wilaya d’Alger a réussi a enquêter entre le 17 et le 25 septembre sur pas moins de 155 affaires liées à la détention et d’armes prohibées et procédé à l’arrestation de 160 personnes présumées coupables. S’en est suivie, par ailleurs, selon le communiqué émis par la cellule de communication de la DGSN, l’interpellation de 219 personnes pour détention d’armes blanches de toutes formes et de toutes tailles, allant du simple couteau au sabre à grande lame, en passant par le couteau de boucher, explique le communiqué.

Concernant la détention, la vente et la consommation de produits stupéfiants, à savoir le kif traité, les pilules et autres comprimés, environ 514 affaires ont été traitées encore une fois d’après le communiqué. 533 personnes ont été arrêtées, 1,2 kg de kif, 126 barres de résine de cannabis et 63 joints prêts à être consommés ont été saisis.



- Alger-Centre : De nouvelles corbeilles installées

De nouvelles corbeilles sont installées à travers différents quartiers et rues de la commune d’Alger-Centre. Ce mobilier urbain en aluminium est destiné à accueillir des déchets de petit volume. Elles remplacent ainsi les corbeilles en plastique, fixées sur les poteaux et lampadaires, dont la plupart se trouvent dans un mauvais état et ne sont généralement pas utilisées par les citoyens. Et pour cause, certaines d’entre elles sont sales et répugnantes, sinon trouées et inutiles.

Pis encore, parfois elles sont pleines mais sans qu’elles soient vidées par les services de la collecte des ordures. Qu’à cela ne tienne, les nouvelles corbeilles acquises sont plus faciles à utiliser et à vider. Ce qui devrait permettre d’assurer une meilleure propreté des artères du centre de la capitale. Faut-il rappeler que les autorités de la municipalité d’Alger-Centre ont mobilisé de grands moyens, dont des engins modernes, pour un meilleur ramassage des ordures et une propreté du pavé. Mais l’incivisme de certains citoyens n’est pas pour leur faciliter la tâche.