Réagissez

- Commune de Aïn Taya : Un terrain servant de marché récupéré par l’EPLF

A Aïn Taya, les marchands informels qui exerçaient aux alentours du marché couvert ont été installés par les autorités locales dans un terrain vague qui se trouve à la sortie de la ville, plus précisément à proximité de l’hôpital. Cette nouvelle disposition arrangeait tout le monde, car en plus de l’accès facile au marché, les clients peuvent garer leur voiture près du marché.

Cependant, l’espace commercial a été fermé par les autorités locales parce que le terrain en question, apprend-on auprès des marchands, a été récupéré par son propriétaire, en l’occurrence l’EPLF, chose qui est tout à fait légal. Mais les marchands qui exerçaient dans cet espace ont vite fait de reprendre leurs anciennes places, aux alentours du marché couvert, créant une indescriptible anarchie.

- Grève à l’ISTS

Les travailleurs de l’ISTS de Dély Ibrahim (Alger) vont organiser aujourd’hui à 10h un sit-in pour revendiquer leurs droits sociaux. Les travailleurs, qui avaient déjà saisi le ministre de la Jeunesse et des Sports à deux reprises (septembre et novembre 2016), ont décidé de réitérer leur appel afin que la tutelle prenne les dispositions urgentes pour régulariser et faire valoir leurs droits, indique, dans un communiqué, le secrétaire général de la section syndicale de l’Ecole supérieure en sciences et technologie en sport (ex-ISTS).

- La piscine du 20 Août : toujours fermée

Les années passent et se ressemblent, les enfants attendent désespérément l’ouverture de la piscine du 20 Août de la commune de Belouizdad. Faut-il à chaque fois l’intervention de la wilaya d’Alger pour que les élus de l’APC de Belouizdad ouvrent les portes de la piscine au public ? En attendant, les enfants de la commune galèrent en pleine canicule.