- Cité AADL les bananiers : Ascenseurs en panne

La plupart des immeubles de la cité AADL aux Bananiers, dans la commune de Bab Ezzouar, ont leurs ascenseurs en panne depuis très longtemps. «Nous avons sollicité l’intervention de la société de gestion immobilière de l’AADL pour régler le problème. Cependant, nous n’avons eu aucune réponse.

L’absence d’entretien fait que ces ascenseurs sont tout le temps en panne», confient des locataires de la cité. Et de poursuivre : «Nous lançons un appel aux responsables de l’AADL afin qu’ils règlent ce problème, d’autant plus que la plupart des utilisateurs de l’ascenseur sont des personnes âgées et des malades.»

D’autres cités AADL de la capitale connaissent le même problème, à l’instar de la cité de Bab Ezzouar, où les ascenseurs fonctionnent très rarement. Signalons que dans la plupart des cités AADL de la capitale, l’entretien des ascenseurs ne se fait pas régulièrement. Le manque de pièces de rechange fait que l’entretien est souvent renvoyé, «en attendant la disponibilité de la pièce de rechange, des agents volent les pièces et les vendent à d’autres locataires», disent les habitants.

- Quartier Harraga : Route défoncée

Des travaux de revêtement en bitume ont été récemment réalisés au quartier Harraga, dans la commune de Bordj El Kiffan. Cependant, quelques jours à peine après la réception des travaux, le bitume a commencé à se détacher par morceaux entiers. Cette situation a rendu le déplacement des automobiles difficile, «la route est pleine d’excavations.

Pour éviter de casser la voiture, je suis obligé de slalomer entre les trous béants. Signalons que le tronçon de route s’étend des environs du château d’eau, jusqu’à la localité de Ben Zerga, en passant par une station- service, «nous demandons à ce que de véritables travaux de revêtement soient engagés sur cette route, car par le passé les pouvoirs publics faisaient du replâtrage, et ce, à l’occasion de passage de délégations officielles.

Cela n’est plus acceptable», lancent des habitants de la localité. Avec les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale, la situation s’est envenimée, «il n’est plus possible de voir les trous qui sont cachés par l’eau de pluie, ce qui rend la circulation sur cette route très périlleuse», confient-ils.