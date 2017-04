Réagissez

- Logements AADL : Distribution d’un nouveau quota aux souscripteurs AADL 2001/2002

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement AADL a procédé, hier, à la distribution d’un quota de logements au titre du programme AADL1 de 911 unités au niveau d’Ouled Fayet, dans la capitale, dans l’attente d’autres opérations de remise de logements prévues en juin prochain à travers différentes wilayas du pays.

Lors d’une cérémonie de remise de décisions d’affectation, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que 3000 unités de type location-vente seront distribuées sur les sites de Aïn Malha, Ouled Fayet et Réghaïa, toujours pour la capitale, dans le courant de cette semaine, et 7000 autres à l’échelle nationale.

Il a précisé lors de cette cérémonie en présence du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, que 8000 logements seront distribués en mai prochain et 22 000 autres en juin à travers tout le territoire national.

- Sonelgaz : Coupure à Ouled Fayet ce mercredi

L’alimentation en gaz sera coupée dans tous les quartiers d’Ouled Fayet demain mercredi à partir de 20h, a annoncé un communiqué de la Société de distribution d’électricité et de gaz d’Alger SDA-Bologhine. Le communiqué précise qu’«une coupure de l’alimentation en gaz touchera tous les quartiers d’Ouled Fayet demain mercredi à partir de 20h jusqu’à la fin des travaux prévus au niveau de la con-duite de gaz». La SDA-Bologhine s’excuse auprès de ses clients pour tout désagrément causé par cette coupure et met à leur disposition le numéro vert : 3307 pour plus de renseignements. Aucune information n’a été communiquée quant à la fin des travaux.