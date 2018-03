Réagissez

Prise en charge de plus de 5300 brûlés en 2017

La Clinique centrale des brûlés Pierre et Claudine Chaulet, sise à l’avenue Pasteur, a pris en charge en 2017 plus de 5300 urgences de brûlure, dont 610 cas «graves», a indiqué Dr Wafek Rachid, médecin spécialiste et chargé de communication de la clinique. En 2017, la Clinique centrale des brûlés a reçu 5326 urgences de brûlure, dont 614 cas «graves», alors que 385 cas ont été pris en charge au niveau du service de chirurgie réparatrice, a indiqué à l’APS Dr Wafek, précisant que la catégorie d’âge 1 à 15 ans représente 1264 cas. Il a fait savoir que 255 cas sont issus des différentes wilayas de l’intérieur, dont des cas «extrêmement graves» nécessitant des amputations suite à des chocs électriques. Les cas de brûlure, notamment d’enfants, augmentent durant le mois de Ramadhan, surtout avant la rupture du jeûne où la plupart des accidents domestiques surviennent par manque de vigilance. Les cas de brûlure atteignent le pic pendant la saison hivernale, selon le spécialiste, qui explique la survenue de ces accidents par l’utilisation des moyens de chauffage. A cette occasion, le spécialiste a appelé les ménagères qui passent de longues heures dans leur cuisine durant le mois de Ramadan à être attentives à leurs enfants.

Journée mondiale de la Protection civile

Des journées portes ouvertes ont été organisées par les services de la Protection civile à travers leurs 48 unités secondaires, jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale de la Protection civile, en vue de faire connaître au large public le secteur et le bilan de ses interventions au cours de l’année écoulée. A ce titre, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de la communication, a précisé, dans une déclaration à l’APS que le public algérois est invité à se rapprocher des différentes unités de la Protection civile qui organisent des portes ouvertes en vue de faire connaître les prestations qu’elles offrent et les différents matériels utilisés dans les interventions de secours, outre le bilan des différentes activités de la Protection civile à Alger, au cours de l’année 2017. Le lieutenant Benkhalfallah a indiqué que le programme tracé par la direction de wilaya pour la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile se poursuivra pendant plusieurs jours avec l’organisation de diverses activités. Coïncidant avec le 1er mars de chaque année, la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile a été placée, cette année, sous le slogan «Protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes», indique-t-il.