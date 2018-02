Réagissez

Lutte contre la criminalité : Arrestation de plus de 20 000 individus en 2017

Plus de 20 000 individus, âgés de 18 à 35 ans, ont été arrêtés en 2017 pour leur implication dans différents crimes, dont 14 000 pour «possession et trafic de drogue», a indiqué, mercredi, le chef de la sûreté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berrachedi. S’exprimant au cours d’une journée d’étude consacrée au phénomène de la violence chez les jeunes, M. Berrachedi a indiqué que l’année 2017 a enregistré l’arrestation de 20 400 individus impliqués dans différents crimes, outre la saisie de 151 kg de résine de cannabis, 1 kg d’héroïne, 136 450 comprimés de psychotropes et 6800 armes blanches prohibées. S’agissant des jeunes toxicomanes, le même responsable a fait savoir que les cellules d’écoute et de suivi de la wilaya d’Alger ont pris en charge 84 jeunes, dont 64 ont été transférés dans des centres de désintoxication, alors que 157 autres ont bénéficié d’une prise en charge psychologique. Soulignant que le port d’armes blanches prohibées sous l’emprise de la drogue conduit la plupart du temps à des actes de violence, M. Berrachedi a affirmé que «les opérations de saisie ayant ciblé ces armes contribueront sans nul doute à réduire le phénomène de la violence chez les jeunes», mettant en avant l’importance de l’anticipation dans la prévention et la lutte contre ce phénomène.

Transport ferroviaire : Zaâlane enjoint les parties concernées de livrer la ligne ferroviaire parallèlement à la nouvelle extension de l’Aéroport

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a enjoint, jeudi à Alger, les parties concernées de procéder à la livraison de la ligne ferroviaire reliant la gare de Bab Ezzouar à l’aéroport international Houari Boumediene et à sa mise en service parallèlement à l’inauguration de la nouvelle extension de l’aéroport, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre a effectué une visite de travail et d’inspection du projet de liaison du réseau ferroviaire à l’aéroport d’Alger Houari Boumediene, dans le cadre du suivi des différents projets du secteur, précise la même source. M. Zaâlane a insisté sur l’impératif de livrer cette ligne et de la mettre en service parallèlement à l’inauguration de la nouvelle extension de l’aéroport. Il a enjoint toutes les parties concernées de «redoubler d’efforts et de se doter de tous les moyens matériels et humains», afin que le projet soit livré dans son intégralité. Selon le ministre, ce projet de voie ferrée qui relie Bab Ezzouar à l’aéroport d’Alger Houari-Boumediene sur une distance de 2,8 km, comprend un tunnel long de 1,4 km sous la rocade autoroutière sud reliant Dar El Beïda à Ben Aknoun, ajoute la même source.