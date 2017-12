24 heures :

Réagissez

Intempéries dans la capitale : Des inondations dans plusieurs quartiers

Les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale ont provoqué des inondations dans plusieurs localités. A Bordj El Kiffan, une portion importante de la ville a été submergée par les eaux, particulièrement durant les premières heures du matin d’hier. L’eau, qui est montée de plusieurs centimètres, a provoqué un ralentissement de la circulation routière. A Bordj El Bahri, notamment au quartier Ihadan, les regards du réseau d’assainissement se sont mis à refouler une grande quantité d’eaux usées.

A Bab Ezzouar, des cités d’immeubles ont connu les mêmes inondations. Des résidants ont trouvé des difficultés pour sortir de leurs immeubles, tant les eaux sont montées à un niveau élevé. D’après M. Benkhelfellah, chargé de la communication au niveau de la Protection civile d’Alger. «Les services de la Protection civile ont enregistré 5 interventions liées aux infiltrations d’eau. Un accident de la circulation s’est produit à Birtouta et un mur d’une baraque illicite s’est effondré. Par ailleurs, nous avons enregistré plusieurs courts-circuits, une chute d’arbre à Rouiba et des inondations au niveau de quelques quartiers de la capitale», a-t-il indiqué.

Parking à étages du port Une affluence réduite

L’accès au parking du port devient de plus en plus difficile pour les automobilistes. A l’origine de cette situation pénalisante, le stationnement de voitures sur la route qui mène à la porte du parking. Sur cet axe qui conduit droit à l’accès du parking, deux véhicules ne peuvent pas se croiser. La route étant tout le temps encombrée, l’affluence à l’intérieur du parking s’en trouve affectée. Le parking est la plupart du temps à moitié vide. Outre l’accès, qui est difficile pour les automobilistes qui veulent parquer leurs voitures à l’intérieur du parking, le tarif appliqué par la direction de cette aire de stationnement, est également un facteur qui décourage les automobilistes à garer leurs voitures.

Cette structure, qui a été réalisée dans le but de contenir un nombre important de voitures, se retrouve aujourd’hui sous- exploitée. Les automobilistes lui préfèrent les aires de stationnement anarchiques, car ces dernières pratiquent des prix moindres et accessibles, d’où la nécessité de revoir les tarifs pour encourager les automobilistes à y garer leurs voitures.