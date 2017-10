Réagissez

- Alger-Centre : De nouvelles corbeilles installées

De nouvelles corbeilles sont installées à travers différents quartiers et rues de la commune d’Alger-Centre. Ce mobilier urbain en aluminium est destiné à accueillir des déchets de petit volume. Elles remplacent ainsi les corbeilles en plastique, fixées sur des poteaux et des lampadaires, dont la plupart se trouvent dans un mauvais état et ne sont généralement pas utilisées par les citoyens.

Et pour cause, certaines d’entre elles sont sales et répugnantes, sinon trouées et inutiles. Pis encore, parfois elles sont pleines mais sans qu’elles soient vidées par les services de la collecte des ordures. Qu’à cela ne tienne, les nouvelles corbeilles acquises sont plus faciles à utiliser et à vider.

Ce qui devrait permettre d’assurer une meilleure propreté des artères du centre de la capitale. Faut-il rappeler que les autorités de la municipalité d’Alger-Centre ont mobilisé de grands moyens, dont des engins modernes, pour un meilleur ramassage des ordures et une propreté du pavé. Mais l’incivisme de certains citoyens n’est pas pour leur faciliter la tâche.

- Ouest d’Alger : Coupure du gaz

La direction de distribution de gaz de Bologhine procédera, aujourd’hui, à une coupure de l’alimentation en gaz dans certaines localités de l’Ouest d’Alger, et ce, en raison de travaux sur la conduite de transport de gaz, a indiqué jeudi un communiqué de la Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA).

Ainsi, les localités concernées par cette coupure de gaz, qui surviendra ce soir à partir de 21h00 jusqu’à la fin des travaux, sont les communes de Staouéli et de Zéralda, ainsi que la localité de Bouchaoui (commune de Chéraga), a précisé la même source. Tout en s’excusant des désagréments que pourrait occasionner cette coupure d’alimentation en gaz, la direction de distribution de Bologhine met à la disposition de sa clientèle le numéro 3303 pour plus d’informations.