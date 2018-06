Réagissez

Lutte contre la criminalité : Arrestation de 200 individus dans la capitale

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de 200 individus, auteurs de crimes punissables par la loi, à l’instar du trafic de drogue et du port d’armes blanches, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Des descentes menées récemment par les services de la sûreté de wilaya d’Alger à travers plusieurs quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects, ont permis l’arrestation de 200 individus auteurs de crimes punissables par la loi et la saisie de 767 comprimés psychotropes et une quantité importante de kif traité», a indiqué le communiqué. «53 armes blanches de différents types et formes utilisées dans les vols et agressions ont également été saisies», précise la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, à travers le resserrement de l’étau sur les réseaux criminels, qui menacent la sécurité du citoyen et de ses biens, conclut le document.

Mosquées de la capitale : La campagne de don de sang se poursuit

Initiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en collaboration avec l’Agence nationale du sang et la contribution de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, cette campagne de solidarité a été lancée le 15 mai au niveau de la mosquée de Beni Messous et s’étalera jusqu’au 12 juin. Elle touche 53 mosquées. Cette campagne a pour objectif de collecter une quantité suffisante de sang pour couvrir les besoins des services des urgences médicales, de maternité, de pédiatrie et de chirurgie, outre les maladies du sang, comme la thalassémie et l’hémophilie.

Des cliniques mobiles dotées d’équipements sophistiqués seront mobilisées à cet effet près des mosquées. Les instances chargées de la gestion de cette opération invitent avant la fin de l’opération tous les citoyens âgés de 18 à 65 ans en bonne santé à prendre part à cette campagne. La direction de la santé d’Alger, qui a collecté durant le mois de Ramadhan 2017 près de 5700 poches de sang, aspire cette année à augmenter la quantité afin d’éviter le manque, notamment pour les groupes sanguins rares.