- Commune de Bachdjerrah Les marchands informels de retour

La plupart des marchands informels, qui ont été délogés de force des artères et portions de trottoirs qu’ils occupaient aux abords dans la commune de Bachdjarah, ont repris leurs anciennes places, au grand dam des habitants. Ces derniers continuent de subir au quotidien les tracas de cette situation pénalisante. «Les pouvoirs publics ont déployé beaucoup de moyens et de temps pour déloger les commerçants anarchiques des abords de notre cité. Le relâchement qui s’en est suivi a fait que la plupart des marchands reprennent leurs activités en toute impunité.

Nous sommes revenus à la case de départ», déplore un habitant de la cité qui se trouve en face du marché de fruits et légumes. Les multiples opérations d’éradication qui ont été menées par le passé n’ont servi à rien, puisque l’anarchie et le désordre ont repris de plus belle, altérant de surcroît le cadre de vie des résidents. En plus de l’insalubrité et la pollution sonore qui émane du marché informel, les résidents sont pris en otage par les marchands qui, par leur présence, entravent même la circulation des piétons.

- Autoroute Baraki-Baba Ali : Des affaissements dangereux

Le tronçon d’autoroute qui relie Baraki à Baba Ali est dans un piteux état. Des excavations et des affaissements jalonnent tout le tronçon. Les véhicules doivent ralentir dangereusement, pour passer ces affaissements, «il arrive souvent que des automobilistes perdent le contrôle de leur véhicule, à cause des affaissements», confie un automobiliste. Et d’ajouter : Ces affaissements sont nombreux, notamment au niveau des jointures des ponts.

Ils posent un sérieux problème Pour les automobilistes qui viennent de Blida. Arrivés à proximité du nouveau stade pour rejoindre la rocade sud, les excavations et les affaissements se multiplient, d’où la nécessité de lancer des travaux de mise à niveau. Ce tronçon d’autoroute a été réalisé durant les années 1990. Il permet aux automobilistes qui doivent rejoindre Blida de ne pas passer par Bir Mourad Raïs, particulièrement pour ceux qui viennent de l’est de la capitale.”