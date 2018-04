Réagissez

Technologie de la communication : Ouverture de la 27e session du SICOM

La 27e édition du Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (Sicom), inscrite sur le thème de l’innovation et de la digitalisation, s’est ouverte lundi, au Palais des Expositions (Pins Maritimes), avec la participation de 40 exposants. Cet événement, dédié aux secteurs des TIC et de la communication en général, sera ouvert cette année beaucoup plus sur le numérique que sur l’informatique en général, a indiqué, lors d’une conférence de presse, Hocine Mira, responsable de Mira Cards Edition, organisateur de l’événement. Il a relevé qu’en dépit de la crise économique touchant le pays, les pouvoirs publics se sont attelés à l’encouragement de la production nationale et de l’innovation, offrant ainsi la possibilité aux jeunes notamment de percer dans ce secteur novateur.

Le Sicom aspire à apporter sa contribution à l’effort national de production d’une économie numérique pour pallier la crise économique que connaît l’entreprise algérienne dans son intégralité, en réunissant dans un même temps, et en même temps, tous les intervenants à même de constituer un maillon dans l’édifice de cette économie. Pour Mira Cards Editions, la participation d’année en année de nouveaux exposants, orientés vers les services informatiques, le digital et le numérique, laisse présager la nécessaire adaptation aux exigences d’un Salon du numérique, même si le matériel informatique en général reste une condition sine qua non pour la mise en place du numérique et du digital. Cet événement, qui se déroulera jusqu’à vendredi, constitue une transition pour une meilleure attirance du Sicom adapté à la conjoncture économique.

Infrastructures routières : Autoroute de Baraki

Le tronçon de l’autoroute qui commence à partir de la limite de la commune de Dar El Beïda, jusqu’à proximité de la localité de Bab Ali, longeant une partie de la commune de Baraki, se trouve dans un piteux état. En effet, cette autoroute est marquée par des excavations qui présentent un risque avéré pour les automobilistes, qui s’interrogent sur non-prise en charge de ce problème.