- Sûreté de wilaya : Célébration du 1er novembre

Des moudjahidine et des membres de leurs familles ont reçu, lundi à Alger, des distinctions symboliques, à l’occasion d’une cérémonie organisée par la sûreté de wilaya d’Alger pour célébrer le 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, Dilmi Mohamed Tahar, membre de l’APW et le chef de la sûreté de wilaya d’Alger, Nourredine Berrachedi, ainsi que d’autres responsables, ont notamment décerné ces distinctions à la veuve du moudjahid Deriche Lyes et au fils de Athmane Belouizdad.

Les moudjahidine Lamoudi Abdelkader, membre du groupe des 22, Boudina Mustapha, Rachid Boukhari, Filali Ahmed, Tehmi Brahim et Zani Youcef ont aussi été honorés, à côté de Schneider Klaus, fils d’Herman Klaus, qui a remercié les autorités pour l’organisation de cette cérémonie, rappelant l’action des amis de la Révolution. Le chef de la sûreté de wilaya d’Alger a rappelé que le peuple algérien a recouvré son indépendance et construit un Etat moderne grâce aux sacrifices des chouhada et des moudjahidine.

- Lutte contre la criminalité

Plus de 3000 comprimés psychotropes ont été saisis récemment par les services de sécurité dans plusieurs affaires distinctes, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Alger (SWA), qui ajoute que les individus impliqués ont été arrêtés. La police a procédé à l’arrestation de 301 individus pour vente illicite de drogue et de psychotropes et pour port illégal d’armes blanches, dont 38 unités ont été saisies.

Dans le cadre de l’une de ces affaires, les services de police, qui ont mené une opération à Rouiba, ont saisi 280 comprimés psychotropes et une somme de 5000 DA qui étaient en possession d’un employé activant au sein du stade olympique de la ville. La police a aussi découvert dans un sac à main d’une femme 36 comprimés psychotropes. Les suspects ont été présentés devant le tribunal et placés en détention préventive, selon la même source