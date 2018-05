Réagissez

- Routes périphériques d’Alger : Menace sur les automobilistes

En plein milieu de la route dite «moutonnière» dans le sens de Dar El Beïda et juste après le franchissement de la voie ferrée qui la traverse, une dangereuse crevasse fait planer l’irréparable. Les automobilistes qui la repèrent, souvent tardivement, n’ont d’autre choix que de la traverser pour éviter le pire en tentant une manœuvre pour la contourner.

L’élargissement continue de ce nid-de-poule finira par endommager les véhicules. L’éclatement d’un pneu à cet endroit sensible, connu pour le flot de véhicules, pourrait être à l’origine d’un véritable drame. La même menace guette les automobilistes au niveau des Bananiers, quelques centaines de mètres avant le barrage de la police. Les services compétents sont fortement sollicités.

- Protection de l’environnement : Diminution des incendies

Les superficies ravagées par les flammes des incendies dans la capitale reculent de plus en plus. De 30 hectares en 2016, à 13 hectares durant l’année en cours, et ce, grâce aux campagnes de sensibilisation qui ont touché toutes les catégories de la société, organisées par la Direction des forêts et la Protection civile, qui, au début de chaque saison estivale, mettent en place un programme de lutte contre les incendies de forêt. Rappelons que la capitale, Alger, dispose d’un patrimoine forestier de plus de 5000 hectares, répartis à travers 113 sites, à l’instar des forêts de Maqtaâ Kheira, Bouchaoui, Ben Aknoun et Baïnem.

- Gendarmerie nationale : Opération de sensibilisation contre les fléaux sociaux

La Gendarmerie nationale organise du 3 au 5 mai une grande exposition à la forêt de Bouchaoui. Il est question dans le cadre de cette initiative de sensibiliser les jeunes, en particulier, sur les fléaux qui touchent la société, et de mettre en exergue les différentes méthodes de lutte mises en œuvre dans le cadre du travail qu’effectuent les unités de la Gendarmerie nationale.