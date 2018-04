Réagissez

Secteur de la jeunesse : Mise en service de cinq piscines au début de la saison estivale

Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger sera renforcé avec cinq piscines, réaménagées et équipées en prévision de la prochaine saison estivale, a-t-on appris auprès d’un responsable du secteur. Ces piscines sont situées au niveau des communes de Bir- touta, les Eucalyptus, Mohamed Belouizdad, Bab El Oued (El Kettani) et les Annassers, a précisé M. Kerach.

Le même responsable a fait état d’un «riche programme sportif prévoyant des compétitions et des jeux aquatiques», ajoutant que ces piscines seront équipées d’un espace dédié à l’apprentissage de la natation. Outre ces piscines de proximité réaménagées, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger a procédé dernièrement au lancement de nouveaux projets pour la réalisation de 15 piscines communales, auxquels une enveloppe de 510 milliards centimes a été affectée, en plus de 11 autres qui sont en cours de réalisation au niveau de plusieurs communes d’Alger, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Kerach a fait savoir que plus de 110 stades de football de proximité connaissent des travaux de revêtement en pelouse Synthétique, avec un budget de 110 milliards centimes, en sus de la réalisation de 80 autres nouveaux stades de proximité, soit une moyenne de 5 stades par commune. K. S. et APS



Sidi Abdellah (Zéralda) : De nouvelles attestations de pré-affectation pour les souscripteurs

Les souscripteurs au programme location-vente de 2001 affectés au quartier Q28-29 de la tranche A1 à A11 seront réaffectés. D’après un souscripteur, le terrain retenu pour la construction des immeubles identifiés par la tranche A1-A11 est occupé. Il présente un cas litigieux et en conséquence, les travaux de réalisation des immeubles ne peuvent y être lancés par l’entreprise turque Atlas à laquelle est confié le projet. «Nous avons adressé des requêtes à la direction générale de l’AADL pour régler notre cas et nous réaffecter dans un autre site de Sidi Abdellah.

Finalement, notre cas a été pris en charge. Ce qui est certain, c’est que nous serons réaffectés. Au niveau de cette même direction, il nous a été demandé de remettre les anciennes attestations de pré-affectation. Nous recevrons les nouvelles attestations juste après le payement de la quatrième tranche, dont l’acquittement s’effectuera au mois d’avril», a précisé ce futur acquéreur. Lamine B.