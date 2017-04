Réagissez

Port d’Alger: Saisie d’une marchandise d’une valeur de plus de 50 000 000 DA

Les services des Douanes du port commercial d’Alger ont saisi au cours du mois de mars 4 conteneurs contenant diverses marchandises importées par 4 personnes, a indiqué un communiqué de la direction régionale des Douanes au port d’Alger. La marchandise saisie est constituée de 10 460 téléphones portables, dont 6160 non déclarés, et le reste (4 300) sans autorisation, outre 139 056 couteaux, dont 23 256 crans d’arrêt non déclarés et prohibés, 430 matraques munies de système d’éclairage, 51 000 porte-clés laser, 70 832 déodorants et 140 rasoirs électriques. En outre, 73 320 paires de chaussettes de différentes marques contrefaites, 15 balances médicales, deux motocycles et d’autres marchandises ont été saisis, a encore précisé la même source. Des dossiers contentieux relatifs à ces infractions ont été établis et transmis à la juridiction compétente, a ajouté la même source, qui a indiqué que la taxe fiscale imposée sur la totalité de la saisie est estimée à plus de 5 milliards de centimes. Les éléments de la brigade des voyageurs des services des Douanes, au niveau du port d’Alger, ont également saisi des pièces de rechange usagées, dont 33 moteurs de véhicules, ainsi que 340 cartouches de cigarettes locales de marque Marlboro destinées à l’exportation, 4 jumelles de terrain, en plus d’autres marchandises, a conclu le communiqué.



Ben Aknoun : Un bus prend feu dans le parking du Parc d’attractions

Un bus de transport de voyageurs privé, immatriculé à Médéa, qui était garé dans le parking du Parc d’attractions de Ben Aknoun a pris feu sans faire de victime, a précisé le chargé de la communication de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. «Le bus, en provenance de la wilaya de Médéa, transportait 29 personnes, dont 27 enfants, le conducteur et un accompagnateur», a-t-il ajouté, précisant que l’énorme nuage de fumée qui s’était dégagé du véhicule avait créé un mouvement de panique. Dans l’attente des conclusions de l’enquête des services de sécurité, les causes de l’incendie restent inconnues. Pour venir à bout du sinistre, les services de la Protection civile ont mobilisé un camion de sapeurs-pompiers et une ambulance.