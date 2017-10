Réagissez

Lutte contre la criminalité : Trois trafiquants de drogue arrêtés à Alger

Trois personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogue dure (cocaïne) ont été arrêtées par les services de la sûreté d’Alger, a indiqué vendredi un communiqué de la cellule de communication relevant de la sûreté de wilaya. Dans le cadre de la lutte contre le crime, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont traité une affaire de trafic de drogue dure (cocaïne) et procédé à l’arrestation de 3 suspects qui avaient en leur possession 6 g de cocaïne et un montant de 400 millions de centimes, lit-on dans le communiqué. Les éléments de la police judiciaire ont procédé à la fouille de routine d’un véhicule avec à son bord trois personnes trentenaires qui avaient en leur possession dix capsules de cocaïne (5,8 g) et un montant de 400 millions de centimes. Suite aux investigations, les éléments de la police judiciaire ont identifié les personnes qui étaient à bord du véhicule et procédé à leur arrestation. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République, qui a ordonné leur mise en détention provisoire, conclut le communiqué.



Cité Sorecal à Bab Ezzouar Aménagements urbains



A la cité Sorecal, l’APC prépare les cahiers des charges pour le lancement des travaux d’aménagement urbains dans les unités de voisinage 6 et 4 pour un montant de 16 milliards de centimes. La cité Sorecal compte 7 unités de voisinage. Elles seront prises en charge, selon M. Kermia, P/APC DE Bab Ezzouar, après la réfection du réseau d’assainisse- ment sur une distance de 7,8 km. Dès la réception des travaux portant la réfection des réseaux d’assainissement et d’AEP, les travaux d’aménage- ment seront lancés. Signalons que nombre de quartiers et de cités de la commune de Bab Ezzouar connaissent la même dynamique dans le domaine des aménagements.