- Solidarité à Dar El Beïda : 1200 familles bénéficient du couffin du Ramadhan

A Dar El Beïda, quelque 1200 couffins ont été distribués aux familles nécessiteuses. D’après un responsable local, «ces couffins ont été distribués en nature, selon les directives de la tutelle. Le montant du couffin est estimé à 5000 DA» . La solidarité dans la commune de Dar El Beïda ne se limite pas à la distribution du couffin du Ramadhan, nombre de restaurants Rahma ont été également ouverts.

En plus du restaurant ouvert par le Croissant-Rouge algérien au centre-ville, d’autres ont été aussi ouverts par des particuliers bienfaiteurs. «Les personnes déshéritées trouvent dans ces restaurants des repas chauds et une atmosphère conviviale», explique un bénévole.

- Dély Ibrahim: Les eaux usées se déversent dans la nature

Le réseau d’assainissement a été endommagé suite à des travaux de réalisation d’une bibliothèque à la coopérative El Oumrania, commune de Dély Ibrahim. Les habitants demandent l’intervention, dans les meilleurs délais, des services de la commune, pour procéder aux travaux de colmatage.

Cela, d’autant que cette situation, qui perdure depuis une semaine, suscite beaucoup d’inquiétudes parmi les résidents. En fait, à la crainte de maladies en cette saison d’été et aux odeurs nauséabondes, les eaux usées déversées dans la nature risquent, à la longue, de devenir un véritable danger pour la santé publique.

- Square Port-Saïd : Des escaliers infects

Les escaliers menant du Théâtre national algérien (TNA) à la place du Square Port-Saïd vers la Basse Casbah sont dans un état déplorable. Ils sont sales, en état de détérioration et jonchés d’ordures. Toute personne qui s’y aventure le regrettera. Aux odeurs de l’urine et autres détritus abandonnés sur place, ce coin, qui longe l’ex-Opéra d’Alger, est en état de dégradation, faute d’entretien. Il est fréquenté la nuit par les malfrats et les drogués et transformé, à longueur de journée, en toilettes publiques. Bien que des travaux d’extension de la ligne du Métro d’Alger soient en cours, ces escaliers ne semblent pas concernés par le chantier.