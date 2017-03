Réagissez

- Saïd Hamdine : Jeux et loisirs en plein air

A Saïd Hamdine, du côté de la rocade sud, de nombreuses attractions ont été mises en place pour le plus grand bonheur des tout- petits. Non loin des stades qui bordent cet important axe routier, les habitants sortent accompagnés de leurs enfants. Tout ce petit monde se dirige vers les châteaux gonflables, les trampolines et autres balançoires.

Les parents trouvent un réel plaisir à conduire leurs enfants prendre du bon temps, surtout lorsqu’ils sont encadrés. «C’est une initiative remarquable que d’offrir de telles choses a notre progéniture, en l’absence de salles de sport et de clubs sportifs, c’est la seule chose qui arrive à les distraire l’espace de quelques heures», explique une mère. Notons aussi que les parents peuvent s’installer sur les terrasses aménagées en cafés, tout en gardant un œil attentif sur les enfants. Parents comme commerçants, tout le monde y gagne, d’une certaine façon.

- Panneaux télé-publicitaires : Des automobilistes se plaignent de la forte lumière

Avec la modernité et le business de la publicité, des technologies dans ce sens sont mises à la disposition des entreprises qui œuvrent dans ce contexte. Les panneaux publicitaires fleurissent sur les autoroutes et aujourd’hui on va même jusqu’à installer des téléviseurs spécialement prévus pour cet effet. Non loin de l’entrée conduisant vers le Val d’Hydra et la sortie de la cité DNC, un téléviseur a été installé avec de multiples publicités qui défilent chaque minute.

Si le spectacle est attirant et permet d’éclairer l’autoroute, il n’en demeure pas moins que certains usagers de l’autoroute témoignent que la lumière est trop forte et irrite les yeux. Un conducteur de bus reliant la gare routière du 2 Mai jusqu’à Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, affirme que parfois la lumière est trop forte et provoque ainsi un aveuglement temporaire. «Les lumières sont si vives que parfois je baisse mon pare-soleil pour réussir à garder les yeux sur ma voie. Je pense qu’il faut juste diminuer un peu la luminosité», dit-il. Après le pont de la Colonne Voirol, le même cas se pose, même si, reconnaissons-le, ces installations donnent du cachet.