Réagissez

- Froid et scolarité : Des élèves attendent un miracle

En pleine saison hivernale, les élèves sont nombreux à suivre leurs cours dans des conditions lamentables, ce qui les expose à des risques sur le plan sanitaire, surtout avec l’épidémie actuelle de la grippe. Et pourtant, l’amélioration de ces conditions ne nécessite pas de grands efforts, comme procéder à la réparation d’une vitre cassée depuis plus de deux mois.

C’est le cas au CEM Oum Habiba, dans la cité 5 Juillet, dans la commune de Bab Ezzouar, où élèves et enseignants n’ont cessé ces dernières semaines de réclamer à ce que les vitres brisées soient remplacées. Mais ce n’est toujours pas réglé. C’est donc exposés, au vent, aux courants d’air et à la pluie que les élèves suivent leurs cours. Et dire que le geste est simple. Mais là aussi, les lenteurs persistent au détriment de la santé des élèves et des conditions d’enseignement. Et ce n’est qu’un petit exemple parmi tant d’autres.

- Station de bus de Saïd Hamdine : Dégradation continue et manque d’entretien

La station urbaine de Saïd Hamdine dans le sens Bir Mourad Raïs-Ben Aknoun connaît une dégradation et un laisser-aller des plus graves. En effet, de l’autre côté de l’autoroute, l’arrêt vers Bir Mourad Raïs est mieux entretenu. Sur la station, le bitume a totalement disparu, les crevasses et les nids-de-poule sont plus profonds.

En période de pluie, les crevasses sont remplies d’eau, ce qui cache la réelle profondeur, et dès que les bus entrent, les usagers, qui attendent sous l’abribus, se retrouvent trempés par une eau sale. Tout ceci a pour effet d’exaspérer les chauffeurs de bus, et de rendre les conditions de transport défavorables. Les abribus sont aussi dégradés, vandalisés et saccagés, les usagers n’ont pas où s’abriter convenablement. Seul point positif, la présence de la police à l’intérieur de la station afin de fluidifier la circulation routière à l’ intérieur.