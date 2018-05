Réagissez

Des actions de solidarité sont menées par différents organismes et des particuliers.

Quelque 230 restaurants de la Rahma ont été recensés dans la capitale depuis le début du mois de Ramadhan, et ce chiffre pourrait augmenter durant la deuxième semaine du mois sacré, a-t-on indiqué jeudi à la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS).

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, avait déclaré mercredi lors d’un iftar collectif avec les pensionnaires du centre des personnes âgées de Sidi Moussa, que la wilaya a recensé 230 restaurants de la Rahma répartis à travers toutes ses communes.

Au début du mois sacré, le nombre de restaurants de la Rahma recensés à travers les 13 circonscriptions de la wilaya s’élevait à 165, dont 42 relevant d’organismes publics, 63 du secteur privé et 61 d’associations, a fait savoir le chef du bureau de gestion informatique à la DASS d’Alger, Aïssa Mahfoud, dans une déclaration à l’APS.

Estimant que le nombre de ces espaces est appelé à augmenter durant la deuxième semaine du mois sacré, il a précisé que le nombre de repas distribués aux familles nécessiteuses depuis le premierr jour dépassait les 33 000. Selon le même responsable, l’obtention de l’autorisation d’ouverture de restaurants de la Rahma se fait par une demande aux services de la daïra, tranchée par la wilaya, ajoutant que les bénévoles sont tenus de respecter les règles régissant cette activité.

Par ailleurs, le représentant de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, Ayachi Dahar, a affirmé que le contrôle de ces restaurants est une procédure normale, à l’instar de toutes les autres structures contrôlées durant le mois de Ramadhan et les autres mois de l’année. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une commission mixte (santé, inspection vétérinaire, commerce, commune et Protection civile) qui effectue son travail périodiquement.

La direction du commerce de la wilaya d’Alger avait mobilisé, à l’occasion du mois de Ramadhan 2018, 332 brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes à travers l’ensemble des marchés de proximité et des grandes surfaces de la capitale, dans le cadre de la protection du consommateur et l’organisation et la régulation du marché, en sus du contrôle des différents locaux d’Iftar.

Pour sa part, la direction de la santé de la wilaya d’Alger avait pris toutes les dispositions préventives contre les cas d’intoxication alimentaire au niveau des restaurants d’Iftar collectif, en prévision du mois de Ramadhan, avait indiqué à l’APS le directeur de la santé de la wilaya, Mohamed Miraoui. Une enveloppe de près de 15 milliards de centimes pour le couffin du Ramadhan :

Les services de la wilaya d’Alger ont affecté une enveloppe de près de 15 milliards de centimes à l’opération «Couffin du Rama-dhan» au profit de quelque 26 000 familles nécessiteuses, a indiqué à l’APS Mme Djabali Farida, vice-présidente de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW). La wilaya d’Alger a affecté une enveloppe de 14,600 milliards de centimes aux familles nécessiteuses sous forme de couffins de Ramadhan, a-t-elle précisé, ajoutant que la valeur d’un seul couffin est estimée à 5000 DA.

Par ailleurs, la direction de l’action sociale a consacré environ 2,6 milliards de centimes aux familles nécessiteuses dans 25 communes dont le budget ne permet pas de fournir ces aides à leurs résidents. La même responsable a fait savoir que certaines communes d’Alger ayant des recettes confortables ont réussi à fournir aux familles nécessiteuses des couffins dont le montant varie entre 10 000 et 12 000 DA.

Dans le cadre des actions de solidarité prévues pour le mois sacré, et en collaboration avec les services de la wilaya d’Alger, le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d’Alger œuvre de son côté à distribuer, graduellement, plus de 2 000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses et aux ménages à faible revenu à travers 30 communes classées parmi les plus pauvres, rappelle-t-on.