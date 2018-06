2000 familles bénéficient d’actions de solidarité

Réagissez

Une mobilisation générale pour toucher le plus grand nombre...

Les actions de solidarité qu’entreprennent les différentes sections des Scouts musulmans algériens (SMA) au niveau de la capitale reflètent l’état d’esprit de l’armada de ces adhérents engagés, enclins à la solidarité, à l’aide et à l’altruisme.

Le mot d’ordre qui a été donné est «la mobilisation générale» pour toucher le plus grand nombre de familles nécessiteuses et de personnes déshéritées. Pour ce faire, les instances centrales des SMA ont réquisitionné plus de 700 scouts et bénévoles. Leur rôle consiste à encadrer toutes les opérations de solidarité, directes ou indirectes.

Notons que pour cette année, un financement de 8 millions de dinars a été dégagé de plusieurs sources pour faire face aux multiples actions de solidarité qui vont toucher plus de 2000 familles nécessiteuses. Une partie a été dégagée sur fonds de wilaya. Une autre a été octroyée par des entreprises économiques et des bienfaiteurs. La part de la wilaya dans le cadre de ces actions s’élève à 5 millions de dinars issus du comité de solidarité et de la direction de l’action sociale.

La part des entreprises économiques et de bienfaiteurs est de l’ordre de 3 millions de dinars. Une grande partie des colis alimentaire a été d’ores et déjà distribuée aux familles déshéritées et aux ménages à faible revenu à travers 30 communes classées parmi les plus pauvres de la capitale.

Signalons par ailleurs qu’avant le début du mois sacré du Ramadhan, les opérations de solidarité ont commencé avec la distribution de plus de 1000 couffins aux familles pauvres et aux orphelins. Les colis comportent des denrées alimentaires de première nécessité, telles que le sucre, le café, l’huile, la semoule, la farine, les céréales et les légumes secs. A la deuxième quinzaine du mois sacré du Ramadhan, la distribution se poursuit toujours, particulièrement à l’approche de la nuit du Destin «Leilet El Qadr», et de l’Aïd El Fitr. Outre la distribution des colis alimentaire, 30 restaurants offrent quotidiennement plus de 700 repas chauds aux familles. Ces repas sont remis directement aux chefs de famille.

Des restaurants de la Rahma offrent également 2600 repas chauds aux personnes démunies et aux travailleurs des chantiers de la capitale. S’ajoutent à cela des restaurants d’iftar qui sont ouverts aux usagers de la route sur les aires d’autoroutes et qui permettent aux automobilistes de rompre le jeûne sur place avant de reprendre leur chemin. Les actions de solidarité et d’entraide qu’entreprennent actuellement les groupes de scouts dans la capitale sont saluées par tout le monde. Ces adhérents ont fait preuve encore une fois d’un entrain extraordinaire et d’une disponibilité exemplaire.