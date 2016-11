Réagissez

Les habitants du Houch Mihoub, dans la localité de Benzerga, à l’est de la capitale, continuent de subir les méandres d’un problème qui dure depuis vingt ans. A l’origine de cette situation pénalisante, le non-raccordement des habitations du quartier au réseau d’eau potable.

En dépit des multiples requêtes adressées aux responsables de l’APC en vue de régler le problème, la situation n’a guère changé, «il nous reste seulement l’aval des services de l’APC qui, on ne sait pour quelle raison, n’a pas été donné», déplorent les habitants du quartier. Le problème concerne à peu près 600 habitations.

Pour s’alimenter en eau potable, les résidants achètent des fûts et des citernes d’eau au prix fort. Les plus téméraires d’entre eux ont recours au piratage, «c’est la seule solution que nous avons trouvée pour nous alimenter en eau», confient-ils, et de poursuivre : «Nous lançons un appel au wali d’Alger pour intervenir en notre faveur et régler le problème, d’autant plus que ce dernier va effectuer une visite d’inspection dans la localité.» En ce début de saison hivernale, les habitants du Houch Mihoub, vivent au rythme des difficultés qu’engendre cette situation.

Sur les routes défoncées du lotissement, des enfants en bas âge trimbalent à longueur de journée des jerrycans qu’ils remplissent ici et là. L’image renvoie à une époque qu’on croyait révolue à tout jamais, mais qui revient par la faute de responsables peu soucieux des problèmes qu’endurent leurs administrés. Nous avons tenté de prendre attache avec les responsables locaux de l’APC de Bordj El Kiffan dont dépend le lotissement, mais en vain.