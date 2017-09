Réagissez

L’APC de Rahmania, à l’ouest de la capitale, est en train de renforcer ses structures dédiées à la pratique du sport.

En effet, la municipalité vient de lancer les travaux de réhabilitation du stade communal. D’après un responsable local, ces travaux ont nécessité une enveloppe budgétaire avoisinant les 2 milliards de centimes et concerneront tous les aspects de la mise à niveau, y compris la dotation du stade en gazon synthétique de 5e génération.

Après une attente de plusieurs années, les jeunes de la commune, notamment les férus de football, peuvent renouer avec une pratique sportive qui aura certainement le mérite de rehausser le niveau. «Nous avons accueilli la nouvelle avec enthousiasme, car notre commune manque cruellement de ce genre de structures. Nous pouvons maintenant prétendre à un rang acceptable en matière de classement des équipes», confie un jeune de la commune. Et de poursuivre : «Cependant, le stade ne répond pas aux normes, particulièrement en matière de proportions. La superficie du terrain exploitée actuellement est en deçà des normes.» En tout état de cause et quelle que soit la superficie du stade, il convient de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit là d’une première initiative que les jeunes de Rahmania ont favorablement accueillie. «C’est une première étape, nous allons nous contenter de ce qui existe, en espérant que les responsables locaux trouvent d’autres alternatives», affirment des jeunes de la commune. Signalons que la commune de Rahmania est passée de petit village dans les années 1990, à une ville tentaculaire, notamment avec la réalisation de nouvelles cités d’immeubles dans le cadre des formules AADL et LPP. En dépit des projets nouvellement lancés, la commune accuse un déficit en matière de structures dédiées à la pratique du sport et des loisirs éducatifs, telles que les centres culturels, les maisons de jeunes et les salles de sport.