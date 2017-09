19 écoles primaires prêtes pour accueillir les élèves

Réagissez

Pour assurer une rentrée scolaire dans des conditions optimales, l’APC de Dar El Beïda a engagé préalablement des travaux d’entretien et de mise à niveau dans les établissements scolaires de la commune, ainsi que des travaux de réhabilitation intégrale. Les efforts fournis par la municipalité se sont soldés par la réfection totale de l’école primaire du 11 Décembre (1 et 2) au Hamiz. «Les travaux ont été menés à terme et ont concerné tous les aspects de la réhabilitation. Seule la structure d’origine a été maintenue, le reste a subi une rénovation totale», a indiqué M. Guemgani, P/APC de Dar El Beïda.

Les coûts de ces travaux avoisinent 7 milliards de centimes et ont permis finalement d’obtenir un résultat très satisfaisant. L’école s’est mue en une structure à l’apparence agréable, conjuguant esthétique et fonctionnalité. Signalons que la commune de Dar El Beïda compte 19 écoles primaires, 4 d’entre elles sont en cours de réhabilitation.

Il s’agit des écoles : Attouchi qui se trouve à El Madina Djdida, l’école Ben Nacef à Abane Ramdane, école les Rosiers à Lanani et enfin l’école Salah Eddine dont les travaux porteront sur la réalisation d’une extension de deux classes et d’une cantine.

Une cantine scolaire a été, par ailleurs, réalisée à l’école primaire les Orangers au Hamiz. Outre les écoles primaires qui dépendent directement de l’APC, les autres établissements scolaires, tels que les CEM et les lycées, ont également eu leur part de prise en charge. L’APC a engagé des travaux qui ont concerné l’environnement extérieur de ces établissements.

Notons que l’APC de Dar El Beïda ne se limite pas dans son action de prise en charge des établissements scolaires aux seules écoles primaires. Les CEM et lycées de la commune bénéficient également de l’intervention de l’APC, notamment en matière de mobiliers scolaires et de transport.

Ce dernier couvre les trois cycles de l’éducation et est assuré par 20 bus, dont 5 appartiennent à l’APC.

La rentrée scolaire à Dar El Beïda a été soigneusement préparée. L’APC s’est illustrée par sa prise en charge des établissements scolaires qui dépendent de son champ d’action. Toutes les écoles primaires sont prêtes à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. «Je souhaite à nos enfants une année scolaire pleine de réussite et d’exploits et surtout de stabilité», confie M. Guemgani, qui n’omettra pas de souligner la disponibilité de l’APC à accompagner les établissements scolaires dans leur mission. «Notre disponibilité émane non seulement du rôle que la réglementation nous confère dans le domaine de l’éducation, mais également de la mission morale et du devoir imposé par l’éthique envers nos enfants», a-t-il déclaré.

L’année scolaire à Dar El Beïda est clôturée traditionnellement par la remise des prix aux lauréats des trois paliers. L’année passée, 175 élèves des trois cycles ont été récompensés

par l’APC.