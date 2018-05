1500 familles bénéficient du couffin du Ramadhan

Réagissez

L a distribution du couffin du Ramadhan dans la commune de Douéra tire à sa fin.

La municipalité a pris l’initiative de distribuer le couffin à l’avance, et ce, pour permettre aux familles nécessiteuses de profiter pleinement de cette aide, qui aura certainement le mérite d’alléger le fardeau des dépenses durant le mois sacré.

D’après le P/APC, Djilali Romali, «l’opération a été lancée cette année avant le début du mois de Ramadhan et devra se terminer dans deux jours.

Pour cette année, la municipalité a retenu 1500 familles nécessiteuses. L’aide leur sera octroyée en nature, comme indiqué dans les orientations des pouvoirs publics», confie-t-il. La valeur du couffin est estimée à 4000 DA et contient des produits alimentaires de première nécessité, tels que la semoule, l’huile, le sucre, etc. Pour mener à bien cette opération de solidarité, l’APC a reçu une enveloppe budgétaire de la wilaya de l’ordre de 800 millions de centimes, «dont 780 millions ont été consacrés à l’opération du couffin du Ramadhan, et 20 millions pour les mosquées», a-t-il indiqué. L’enveloppe budgétaire réservée aux mosquées servira à récompenser les lauréats du Saint Coran.

Le concours sera organisé, comme à chaque année, par les mosquées de la commune. S’agissant de l’opération de circoncision qu’organise l’APC annuellement, «la liste des enfants bénéficiaires sera ouverte dans le courant de la première semaine du mois de Ramadhan.

Les familles bénéficiaires seront choisies selon des critères bien déterminés», soutient-il. Les opérations de solidarité durant le mois sacré de Ramadhan ne se limitent pas à la distribution du couffin pour les familles nécessiteuses, mais elles s’élargissent pour toucher un plus grand nombre de personnes déshéritées. Ainsi, «des restaurants Rahma seront ouverts dès le premier jour du mois de jeûne. L’APC, comme à l’accoutumée, suivra de près l’activité de ces restaurants, en matière d’hygiène et d’organisation», explique M. Romali. Il est attendu l’ouverture de quatre restaurants Rahma au niveau de la commune de Douéra.

Trois de ces restaurants seront ouverts par des particuliers bienfaiteurs, le quatrième, comme cela est de coutume, sera ouvert par une association qui active au niveau local.

Outre les actions de solidarité, l’APC de Douéra, afin d’égayer les soirées du mois du Ramadhan, a concocté un programme de divertissement riche et varié. Ce dernier implique tous les intervenants du champ culturel, sportif et récréatif de la commune. Les partenaires de l’APC, à savoir la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs, ainsi que la direction de la culture, inscriront leur présence par une participation active dans ce programme.

Outre les institutions étatiques, à l’instar des maisons de jeunes et des centres culturels, le mouvement associatif, qui se compose de plusieurs associations, participera à l’enrichissement de ce programme par l’organisation d’activités au profit des familles.