1300 couffins ont été distribués par l’APC d’Alger-Centre

L’APC d’Alger-Centre a distribué la totalité des couffins de Rama-dhan en faveur de 1300 familles nécessiteuses.

«L’opération a été lancée à l’avance, et ce, pour permettre aux familles dans le besoin de profiter de cette aide au moment opportun. En fait, nous avons pris les choses en main, très tôt, que ce soit pour l’étude des dossiers ou pour la distribution des couffins», confie M. Bettache, P/APC de la commune d’Alger-Centre. Parmi les 1300 bénéficiaires, 350 sont des handicapés. Signalons que pour cette année, l’APC d’Alger-Centre a reçu une enveloppe budgétaire de 700 millions de centimes. Cette somme, allouée à l’opération, a permis, au final, d’obtenir un couffin d’une valeur de 7000 DA.

Ce dernier contient des produits alimentaires de première nécessité, tels que la semoule, l’huile, la farine, etc. Dans le but de préserver la dignité des familles qui ont bénéficié de cette aide, les services de l’APC d’Alger-Centre ont livré les couffins aux domiciles des familles, et ce, dans la discrétion la plus totale. Les opérations de solidarité durant le mois sacré de Ramadhan ne se limitent pas à la distribution du couffin au profit des familles déshéritées. Les restaurants dits «Rahma», sont également au rendez-vous.

La commune d’Alger-Centre fait partie de ces communes qui ouvrent le plus de restaurants. «Jusqu’à l’heure actuelle, la commission de daïra, dont l’APC est membre, a reçu 9 demandes d’ouverture de restaurants Rahma. Comme cela se fait à chaque mois de jeûne, l’APC soumet ces restaurants à un contrôle quotidien de la part du bureau de la santé et de l’hygiène de l’APC», explique-t-il. Dans le domaine de l’animation culturelle, l’APC d’Alger-Centre a préparé un programme riche et varié. «Nous travaillons avec nos partenaires coutumiers que sont la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs, l’établissement Arts et culture, en plus des nouveautés que nous allons inclure dans le programme. Nous allons reproduire le même schéma que l’année dernière. Il est question, entre autres, d’organiser chaque vendredi des espaces de loisirs dans les principales artères de la commune, à savoir la rue Larbi Ben M’hidi, la place Audin et la place de la Grande- Poste. Nous aurons pour cette année, 5 vendredis, le programme sera riche et éclectique», indique-t-il.

Dans le cadre de ce programme de divertissements qui va se dérouler pendant les soirées du mois sacré de Ramadhan, il est question de fermer à la circulation routière les venelles concernées de 20h à 4h, c’est-à-dire juste après la rupture du jeûne jusqu’au shour. Il y aura de l’animation culturelle, des activités de loisirs éducatifs pour les enfants, ainsi que des activités à caractère récréatif. Outre ce programme, une opération de circoncision pour les enfants issus de familles déshéritées sera organisée durant les derniers jours du mois de Ramadhan. L’APC prendra en charge les enfants en leurs fournissant les trousseaux pour la circonstance. Une fête est prévue en leur honneur.