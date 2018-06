Réagissez

Plus de 60% de l’activité commerciale est informelle

Saisie de 5,493 tonnes de marchandises d’une valeur de 1 686 498 DA.

Un bilan de la direction du commerce couvrant la période allant du 17 au 26 mai fait état de 13 suspensions d’activité ou de fermeture pour manquement aux règles d’hygiène et fraude, ainsi que la saisie de 5,493 tonnes de marchandises d’une valeur de 1 686 498 DA. Il n’est pas nécessaire de rappeler que pour une capitale comme Alger, qui compte des centaines de milliers de commerces, 13 fermetures est un nombre insignifiant.

Les responsables de la direction du commerce argumentent cette insuffisance de couverture par «le manque de moyens humains». Depuis le temps que ce prétexte est mis en avant comme une réponse prête à l’emploi, rien n’a été fait pour régler le problème. Cela fait des années que la DCWA rappelle à l’endroit des consommateurs la même réponse.

Il est vrai qu’avec le nombre de commerces qui exercent dans la capitale, et qui ne cesse de grandir, il est devenu impossible pour les agents de la direction du commerce de contrôler toutes les activités commerciales. Cette défaillance est accrue par le fait que seuls les commerçants qui exercent dans le cadre du circuit commercial légal sont soumis au contrôle.

La réglementation ne permettant pas aux agents de la Direction du commerce de contrôler les marchands informels, un pan entier, qui plus est pas des moindres, échappe de ce fait à l’inspection et au contrôle. Or, il s’avère que plus de 60 % de l’activité commerciale est informelle.

Cette situation met de plus en plus en péril la santé des consommateurs.

A Bordj El Bahri, pour ne citer que cette commune, 80% des produits alimentaires sont mis en vente sur les trottoirs. Des aliments, tel que le pain et le lait, sont vendus à même les accotements des routes et même sur la chaussée. Les autorités locales se sont illustrées par leur total désengagement par rapport à ce problème et ne réagissent désormais plus.

«A quoi sert le bureau d’hygiène de l’APC ?», s’interroge un habitant du quartier Ben Djaïda, dont le moindre espace a été squatté par les vendeurs informels. Le quartier s’est métamorphosé ces derniers mois en centre névralgique du commerce informel dans la commune.

Les marchands de provenances multiples y ont élu domicile durablement. Ils écoulent leurs marchandises dans des conditions qui sont loin de répondre aux normes d’hygiène.

Même les commerçants qui exercent dans la légalité ont pris l’habitude d’étaler les produits alimentaires carrément sur les trottoirs. «Il faut que la collectivité locale fasse le travail qui est le sien, à savoir obliger les commerçants à ne pas exposer leurs marchandises sur les trottoirs, car il y va de la santé du citoyen», confie un habitant de la commune; qui affirme, entre autres, avoir été victime plusieurs fois d’intoxication alimentaire. «Il ne faut pas jouer avec la santé des consommateurs. S’il faut recourir aux sanctions pour faire plier ces commerçants, qu’il en soit ainsi», conclut-il.