Réagissez

Selon le directeur de l’OPGI de Dar El Beïda, «8000 logements sont en cours de réalisation, et le taux d’avancement varie entre 75 et 95%.

Les habitations qui sont sous sa tutelle sont localisées à Douéra, Baba Hassen, Birtouta, Khraïcia. Pour le programme des 2100 logements, 1282 sont prêts et pour le reliquat des 818, il sera réceptionné d’ici 4 mois. Nous allons distribuer les 1282 logements pour la 22e opération, mais nous n’avons pas encore les dates», précise M. Smaïl.

Notre interlocuteur rapporte pendant notre entretien que pour cette cité, «un lycée, deux groupes scolaires et un collège sont en phase, les études sont finalisées et la réalisation commencera bientôt. Pour la commune de Douéra, l’OPGI DEB compte pas moins de 3500 logements répartis sur 2 sites. L’axe 1 compte 1400 logements et est achevé à 85%, l’axe 2 que nous présentons est livré», conclut notre interlocuteur.